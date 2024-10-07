Blinken ve Abdellaty, Orta Doğu'yu Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Blinken ve Abdellaty, Orta Doğu'yu Görüştü

ABD ve Mısır Dışişleri Bakanları, Orta Doğu'daki durumu ve insani yardımları ele aldı.

07.10.2024 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orta Doğu'daki durumu ele alan Blinken ve Abdellaty, ABD'nin Lübnan'a 157 milyon dolarlık insani yardım taahhüdünü de ele aldı. Görüşmede Lübnan Silahlı Kuvvetleri dahil devlet kurumlarına olan desteğinin altını çizen Blinken, İsrail ve Lübnanlı sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerine olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerekliliğini vurguladı.

Bakan Blinken, Mısır'ın Gazze'de ateşkese varılması ve esirlerin serbest bırakılması için sürdürdüğü ve hayati önem taşıyan çabalar ile Sudan'daki çatışmaların çözümüne yönelik rolü için Mısırlı Bakan Abdellaty'a teşekkür etti. İki bakan, Mısır'ın su güvenliği ve Nil Nehri'nin Mısır halkı için önemini de ele aldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Antony Blinken, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Lübnan, Dünya, Sudan, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Politika Blinken ve Abdellaty, Orta Doğu'yu Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
09:42 Bitcoin 2024’te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu Bitcoin 2024'te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 23:52:45. #1.13#
SON DAKİKA: Blinken ve Abdellaty, Orta Doğu'yu Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.