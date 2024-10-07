Blinken ve Abdellaty, Orta Doğu'yu Görüştü

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orta Doğu'daki durumu ele alan Blinken ve Abdellaty, ABD'nin Lübnan'a 157 milyon dolarlık insani yardım taahhüdünü de ele aldı. Görüşmede Lübnan Silahlı Kuvvetleri dahil devlet kurumlarına olan desteğinin altını çizen Blinken, İsrail ve Lübnanlı sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerine olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerekliliğini vurguladı.

Bakan Blinken, Mısır'ın Gazze'de ateşkese varılması ve esirlerin serbest bırakılması için sürdürdüğü ve hayati önem taşıyan çabalar ile Sudan'daki çatışmaların çözümüne yönelik rolü için Mısırlı Bakan Abdellaty'a teşekkür etti. İki bakan, Mısır'ın su güvenliği ve Nil Nehri'nin Mısır halkı için önemini de ele aldı. - WASHINGTON