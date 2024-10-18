Blinken ve Baerbock'tan Gazze Açıklaması

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock tarafından yapılan ortak açıklamada, "Sinwar, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına engel oldu. Onun ölümü çatışmayı sona erdirecek bir ivme kazandırabilir" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan ortak açıklamada, "Sinwar, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına engel oldu. Onun ölümü çatışmayı sona erdirecek bir ivme kazandırabilir" denildi.

Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılması vurgulanan açıklamada, "Aynı zamanda Gazze'deki ihtiyaç sahibi sivillere insani yardım ulaştırılmalıdır. Almanya ve ABD, ortaklarıyla birlikte bu yolda hiçbir çabadan kaçınmayacaktır" ifadeleri kullanıldı. - BERLİN