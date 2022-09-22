BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Putin'in seferberlik kararına eleştiri: Tehlikeli ve rahatsız edici - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Putin'in seferberlik kararına eleştiri: Tehlikeli ve rahatsız edici

22.09.2022 22:34

- BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasında arabuluculuk rolündeki etkisi sebebiyle Türkiye'ye teşekkür ederken, Putin'in seferberlik kararını da "tehlike ve rahatsız edici" bulduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de Rusya ile Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esirinin takasının gerçekleşmesine dair açıklamada bulundu.

"SEFERBERLİK KARARIYLA DAHA FAZLA KAN DÖKÜLECEK"

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen oturumda, Ukrayna-Rusya savaşının an itibarıyla sona ereceğine dair bir görüntü olmadığına dikkat çekerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik kararının "tehlikeli ve rahatsız" edici olduğunu vurguladı. Putin'in bu hamlesiyle barıştan uzaklaşıldığını ve daha fazla kan döküleceğini söyledi.

"BU ANLAMSIZ SAVAŞ, DÜNYA'YA KORKUNÇ ZARAR VERME POTANSİYELİNE SAHİP"

Guterres, "Bu anlamsız savaş, Ukrayna'ya ve tüm Dünya'ya sınırsız ve korkunç zarar verme potansiyeline sahip." dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandum planlarının da son derece endişe verici olduğunu dile getiren Guterres, güç kullanarak başka bir ülkenin topraklarını ilhak etmenin uluslararası hukuku ve BM Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini kaydetti.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna) BM savaşı sona erdiremediği, akan kanı durduramadığı gibi, savaşın sonucu ortaya çıkan enerji ve gıda... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna) BM savaşı sona erdiremediği, akan kanı durduramadığı gibi, savaşın sonucu ortaya çıkan enerji ve gıda...
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Putin'in seferberlik kararına eleştiri: Tehlikeli ve rahatsız edici - Son Dakika

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