BM Genel Sekreteri İsrail\'in Suriye\'deki İran Konsolosluğu Saldırısını Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırıyı kınayarak, "Herhangi bir yanlış hesaplama zaten istikrarsız olan bölgede daha geniş çaplı çatışmalara yol açabilir" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dujarric, Guterres'in söz konusu saldırıyı kınadığını belirterek, Orta Doğu'da gerilimin tırmanması halinde "yıkıcı sonuçları" olacağı konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etti.
Guterres'in uluslararası hukuka uyulmasının ve diplomatik misyonların ya da personeli hedef alınmamasının önemini yinelediğini aktaran Dujarric, Guterres'in ayrıca tüm ülkelerin uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki taahhütlerini yerine getirme yükümlülüğü olduğunu belirttiğini, sivilleri ya da sivil altyapıyı tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınılması çağrısında bulunduğunu açıkladı.
Guterres'in Orta Doğu'daki istikrarsız durum nedeniyle ilgili tüm taraflardan gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için itidalli davranmalarını istediğini belirten Dujarric, "Guterres, herhangi bir yanlış hesaplamanın zaten istikrarsız olan bölgede daha geniş çaplı çatışmalara yol açabileceği ve bunun da Suriye, Lübnan, işgal altındaki Filistin toprakları ve daha geniş anlamda Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş acılar yaşayan siviller için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu" dedi.
Konsolosluk saldırısında 7 kişi ölmüştü
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna dün gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ile Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi, Hüseyin Aminullah dahil 7 kişi hayatını kaybetmişti. - NEW YORK
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