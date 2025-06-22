Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara başlamasının ardından acil toplanma kararı aldı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar her geçen gün şiddetlenirken; çatışmalara ABD'de dahil oldu. ABD Ordusu'na ait bombardıman uçakları, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenledi.
BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın talebi üzerine acil toplantı kararı aldı. Toplantının TSİ 22.00 sıralarında başlaması bekleniyor.
İran, ABD'nin nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupla acil toplantı çağrısında bulunmuştu.
Son Dakika › Politika › ABD'nin İran'a saldırıları sonrası BM'den acil toplantı kararı - Son Dakika
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