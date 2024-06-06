Yunanistan, Somali, Pakistan, Panama ve Danimarka BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri seçildi - Son Dakika
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Politika

Yunanistan, Somali, Pakistan, Panama ve Danimarka BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda Yunanistan, Somali, Pakistan, Panama ve Danimarka BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri olarak seçildi. Bu ülkeler, 2025-2026 döneminde görev yapacaklar.

06.06.2024 23:45
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Yunanistan, Somali, Pakistan, Panama ve Danimarka BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri seçildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile 2025-2026 dönemi için BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri seçildi. Oylamada, 184 oy alan Danimarka, 183 oy alan Panama, 182 oy alan Pakistan, 182 oy alan Yunanistan ve 179 oy alan Somali, BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri oldu. Oyların üçte ikisini alan söz konusu ülkeler, Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre'nin yerine geçecek ve 1 Ocak 2025-31 Aralık 2026 arasında görev alacak.

Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'nin daimi üye olduğu BM Güvenlik Konseyi'nde 10 geçici üye yer alırken, geçici üyelerden 5'i her yıl seçimle yenileniyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Danimarka, Pakistan, Panama, Somali, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunanistan, Somali, Pakistan, Panama ve Danimarka BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan, Somali, Pakistan, Panama ve Danimarka BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri seçildi - Son Dakika
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