BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Çin Devlet Başkanı Xi'yle görüştü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.

Çin ziyaretini sürdüren Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir video konferans ile görüşme gerçekleştirdi. Jinping görüşmede yaptığı konuşmada, Bachelet'in ziyaretini olumlu karşıladıklarını belirtti ve Çin tarihi ile kültürüne dayanarak Çin'deki insan hakları davası hakkında bilgi verdi, Çin Komünist Partisi ve hükümetinin insan haklarını koruma ilkesini aktardı.

Jinping, ÇKP'nin kuruluşundan beri Çin halkının mutlu yaşamı ve yeniden kalkınışı gerçekleştirmeyi kendi asıl gayesi olarak gördüğünü ve halkın menfaatleri için elinden geleni yapıp mücadele ettiğini vurguladı.

Jinping uzun süreli çetin mücadeleden sonra Çin'in çağın trendine ve ülkenin koşullarına uygun bir insan hakları geliştirme yolunu keşfettiğini söyledi. Jinping, Çin'in tam süreçli halk demokrasisini sürekli geliştirdiğini, insan haklarının korunmasına hukuki güvence sağlandığını, sosyal adalet korunurken Çin halkının daha geniş ve daha geniş demokratik haklara sahip olduğunu dile getirdi.

Jinping, "İnsan haklarının en iyi güvencesi yok, sadece daha iyi güvencesi olur. Çin, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde diğer taraflarla insan hakları konulu diyalog ve işbirliği geliştirmeye, fikir birliğini artırmaya, karşılıklı öğrenmeye ve ortaklaşa ilerlemeye isteklidir. Uluslararası insan haklarını ortaklaşa ilerletmeye ve dünya halklarına yarar sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Jinping, insan haklarının korunması için insanın merkezi konuma yerleştirilmesi, her ülkenin insan hakları geliştirme yoluna saygı gösterilmesi, her türlü insan hakkının eşgüdümlü şekilde geliştirilmesi, küresel insan hakları yönetişiminin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Jinping, bir ülkedeki insan hakları durumunun iyi olup olmamasının, o halkın çıkarlarının korunup korunmaması ile kazanma, mutluluk ve güvenlik duygusunun olup olmamasıyla sınanması gerektiğini vurguladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, salgına rağmen kendisini ziyarete davet etmesinden dolayı Çin'e teşekkür etti. Bachelet, ziyaret sırasında Çin hükümet yetkilileri ve toplumun çeşitli çevrelerinden şahsiyetlerle geniş çerçeveli ve dolaysız iletişim kuracağını ve ziyaretin Çin'i daha iyi tanımasına yardımcı olacağına inandığını kaydetti.

Bachelet, Çin'in yoksulluğu azaltma, insan haklarını koruma ve ekonomik-toplumsal gelişme alanlarında elde ettiği başarıları takdirle değerlendirerek, çok taraflılığı koruma, iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla mücadele, küresel sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda oynadığı önemli rolü olumlu karşıladığını ifade etti.

Bachelet, Çin'le iletişimi artırarak küresel insan hakları davasının ilerletilmesi için ortaklaşa çaba göstermeye hazır olduklarını söyledi. - PEKİN