BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Gazze\'deki Filistinlilerin evlerine dönme hakları var

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrailli bakanların Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göç etmesi çağrısına tepki göstererek, "Evlerine dönme hakları var" dedi.

İsrailli bakanların Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine yönelik çağrısına tepkiler gelmeye devam ediyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, üst düzey İsrailli yetkililerin Gazze'deki sivillerin üçüncü ülkelere gönderilmesine ilişkin açıklamalarından son derece rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Gazze'deki sivillerin yüzde 85'inin ülke içinde yerinden edildiğini hatırlatan Türk, "Evlerine dönme hakları var. Uluslararası hukuk, korunan kişilerin işgal altındaki topraklardan zorla gönderilmesini ya da sınır dışı edilmesini yasaklamaktadır" dedi.

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nin tahliye edilmesi ya da Yahudi yerleşimcilerin bölgeye geri gönderilmesi planına yönelik resmi bir açıklama yapmadı. Ancak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptıkları açıklamalarda, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini ifade etmiş, bölgede İsrail yerleşimlerinin yeniden kurulması çağrısında bulunmuştu.

İsrailli bakanların açıklamalarına daha önce ABD, Fransa, Almanya da tepki göstermişti. - CENEVRE