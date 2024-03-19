BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail\'e Savaş Suçu Uyarısı Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, " İsrail'in Gazze'ye yardım girişine yönelik devam eden kısıtlamaları açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılması anlamına gelebilir ki bu da bir savaş suçudur" dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası devam ederken, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'e savaş suçu uyarısında bulundu. Türk, BM bağlı Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze Şeridi ile ilgili yayınladığı raporun ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki açlığın ve kıtlığın "İsrail'in insani yardımların girişleri ve dağıtımları üzerindeki kapsamlı kısıtlamalarının bir sonucu" olduğunu söyledi. Türk, "İsrail'in Gazze'ye yardım girişine yönelik devam eden kısıtlamalarının kapsamı, çatışmaları yürütme biçimiyle birlikte, açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılması anlamına gelebilir ki bu da bir savaş suçudur" dedi.
Türk, ayrıca işgalci güç olarak İsrail'in gıda ve tıbbi yardımları sağlamak, kolaylaştırmak ve insani yardım kuruluşlarının çalışmalarına yardımcı olmak gibi sorumlulukları olduğunu belirtti. - CENEVRE
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldığını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden 'sahte diploma ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel tutuklandı. Sel'in KSTÜ'den sahte yüksek lisans diploması aldığı iddia edildi. Soruşturma devam ediyor.
Batman'da DEM Parti tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinde, terör örgütü PKK lehine slogan atan bir grup polisin uyarısına rağmen dağılmayarak taş atmaya devam etti. Polisin müdahalesi sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına 9 günlük tatil imkanı sağlandığını belirtti. Erdoğan ayrıca, Irak'ta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi ve yapılan yatırımların ülke ve millete hayırlı olmasını temenni etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez ilçesinde tamamlanan Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 545 konutun anahtarı, törenle hak sahiplerine teslim edildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, projenin önemine vurgu yaparak, belediyelerin güvenli ve depreme dayanıklı konut stoklarını hızlı ve adil bir şekilde yapması gerektiğini belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise projenin tamamlanmasına ilişkin verdiği sözü tuttuğunu ifade etti.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, H.T. adlı bir kişi tartıştığı karısını mutfaktan aldığı bıçakla bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İpek T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. H.T., polis merkezine giderek eşinin kendisine saldırdığını iddia etti.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve diğer parti üyeleri, Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, esnafa hayırlı ramazanlar dileyerek talep ve şikayetlerini dinledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu ile önce ilçe turu yaptı, sonra halkla buluştu. "Biz bu yola yeni gönüller fethetmek için çıktık" diyen İmamoğlu, "Sarıyerli hemşehrilerime sesleniyorum: Oyunuzu bölmeyin” ifadesini kullandı.
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