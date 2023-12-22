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BMGK, Gazze'ye insani yardım tasarısını kabul etti - Son Dakika
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BMGK, Gazze'ye insani yardım tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasına yönelik karar tasarısı 13 ülkenin oyu ile kabul edildi. ABD ve Rusya ise oylamada çekimser kaldı.

BMGK, Gazze\'ye insani yardım tasarısını kabul etti
22.12.2023 - 20:57,  Güncelleme: 20:59
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bugün yapılan oylamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasına yönelik karar tasarısı 13 ülkenin oyu ile kabul edilirken, ABD ile Rusya oylamada "çekimser" kaldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) günlerce ertelenen Gazze Şeridi oylaması bugün yapıldı. Konseyde 15 ülkeye sunulan Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardımın ulaştırılmasını amaçlayan tasarı 13 ülkenin oyuyla kabul edilirken, ABD ve Rusya "çekimser" oy kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield oylamanın ardından yaptığı açıklamada, konseyin insani yardım şartlarını oluşturduğunu belirterek, "İsrail ve Hamas'ın uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerekiyor" dedi.

Ayrıca esirlerin derhal ve şartsız olarak serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Greenfield, "Bu karar krizin ciddiyetini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Kabul edilen tasarıda Gazze Şeridi'nde "acil ateşkes" çağrısına yönelik ifadeler yer almadı. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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