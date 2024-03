Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Mumcular\'da İftar Programı Sonrası İlk Mitingini Gerçekleştirdi

Politika

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Mumcular'daki iftar programının ardından ilk seçim mitingini coşkulu bir kalabalıkla yaptı.

31 Mart yerel seçimleri kapsamında miting programlarına Mumcular Mahallesi'nden başlayan Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, miting öncesinde hemşehrileriyle iftar yaptı. Mumcular pazaryerinde gerçekleştirilen iftar yemeğine yüzlerce kişi katıldı. İftar yemeği sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye Bodrum'un sevilen yerel sanatçılarından Reha Ergene çıktı. Çökertme ile başlayan mini konserin ardından Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un mitingi alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde başladı.

Mehmet Tosun sözlerine "Bu coşkulu kalabalık değişimin Karaova'dan başladığının göstergesi" diyerek başladı. Mumcular'ın, Bodrum Yarımadası'nın pek çok mahallesi gibi sorunlarıyla birlikte büyüdüğünü ve on yıldır Bodrum'un Muğla'yı yönetenler tarafından yok sayıldığını belirten Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, "Karaova mutsuz, Bodrum mutsuz. 31 Mart 2024 seçimlerinde bir kez daha iş başa düştü ve Bodrum'u hizmetle buluşturmak için yine yollara düştük. Gözbebeği bu memleketimiz can çekişiyor. Mumcularımızın merkezindeki iki kilometrelik yolu üç ayda yapamayan, esnafa, vatandaşa eziyet eden bu belediyeden hiç kimse memnun değil" diye konuştu.

Karaova'da doğup büyüdüğünü, tarlada çalışıp tütün kırdığını, eğitim hayatının ardından ise Bodrum Konacık'ta 10 yıl belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Mehmet Tosun, Mumcular bölgesini de yakından ilgilendiren projelerini anlattığı konuşmasında, "Biz Konacık beldemizi, Bodrumumuzun en yaşanabilir mahallelerinden biri yaptık. Sadece Konacık'la da yetinmedik. Mumcular'daki köylerimizin ihtiyaçlarını da elimizden geldiğince karşılamaya çalıştık. Hizmette sınır tanımadık, yetkilerimizi zorladık. Fakat 2014'ten sonra geçen on yıl içerisinde sizi unuttular, bizi unuttular. Biz bu beceriksizliğe razı olamayız arkadaşlar. Biz proje konuşuyoruz, onlar gibi laf üretmiyoruz. Siz on yıl boyunca çalışmayacaksınız, üretmeyeceksiniz sonra afişlere 'işimiz gücümüz Bodrum, işimiz gücümüz Muğla' yazacaksınız. On yıldır Bodrum'umuzu, Muğla'mızı kim yönetiyor? On yıl boyunca ne yaptınız? Bunu 31 Mart'ta sormak gerekmiyor mu değerli hemşehrilerim? Size söz veriyorum, sizin bu evladınız çalışarak üreterek nasıl Atatürkçü ve Cumhuriyet'e bağlı olunduğunu bu memlekete gösterecek."

Bodrum'un ulaşım ve trafik sorununun her geçen yıl içinden çıkılmaz hale geldiğini, musluklarından su akmadığını, imar, kanalizasyon ve arıtma sorunlarıyla boğuştuğunu söyleyen Tosun, başta yeni çevre Yolu olmak üzere, kentin trafik sorununu tümüyle çözecek üç ayrı ulaşım projesini derhal hayata geçireceklerini belirtti. Su Eylem Planı ile Bodrum'un içme ve kullanma suyu sorununu da çözeceğini kaydeden Tosun, konuşmasının devamında Mumcular'a yönelik kapalı spor salonu, gençlik merkezi, açık spor kompleksleri, kreş ve düğün salonu ile mezbaha ve soğuk hava deposu yatırımlarının müjdesini verdi.

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Tosun, "Karaova'nın ne imar sorunu kalacak, ne de altyapı. Köylerin her birinde kanalizasyon şebekesi olacak. Önümüzdeki beş yıl içerisinde benim güzel memleketim Karaova, daha yaşanılabilir daha mutlu insanların olduğu bir bölge haline gelecek. Size bunun sözünü veriyorum" diye konuştu.

"Çalışmadan, üretmeden Atatürkçü olunmaz"

Mumcular'da kalabalığa seslenen Mehmet Tosun şöyle devam etti: "Biz çevremize, doğamıza, toprağımıza sahip çıkacağız. Hani diyorlar ya 'Cumhur ittifakından Mehmet Tosun gelirse rant gelirmiş, Bodrum'da yapılaşma olurmuş!' Olmayacak kardeşim! Mehmet Tosun bu yörenin evladıdır. Biz göreve geldiğimizde Bodrum'u bütüncül bir şekilde planlayacağız, vahşi yapılaşmaya son vereceğiz. Bunların yaptığı gibi de her yeri yapılaşmaya açmayacağız. Sizler beni biliyorsunuz. Bu kardeşiniz hizmet insanıdır. Seçildikten sonra bir dakika boş durmaz, çalışır çalıştırır. Sizin hakkınız nerede var ise oraya gider, gerekirse Ankara'dan gerekli yatırımları alır ve üzerine düşeni de yapar. Konacık'ta yaptıklarımız Bodrum'da yapacaklarımızın teminatıdır."

Bütün hizmetleri Atatürk'ün izinde Cumhuriyet değerlerine bağlı milli ve manevi değerlere saygılı belediyecilik anlayışıyla gerçekleştireceklerini söyleyen Tosun "Çalışmadan, üretmeden Atatürkçü olunmaz. Mehmet Tosun ve ekibinin kırmızı çizgisi Atatürk ve Cumhuriyet'tir. Tartışmaya kapalı arkadaşlar" dedi.

Tosun, konuşmasının sonunda Karaovalı hemşehrilerinden 31 Mart seçimlerinde destek isteyerek "Bodrum Belediye Meclisinde Cumhur İttifakı'na, Bodrum Belediye Başkanlığında Mehmet Tosun'a, şahsıma oy istiyorum" dedi. Tosun, konuşmasının sonunda meclis üyesi adaylarını sahneye çağırarak ekibiyle birlikte vatandaşları selamladı. Miting, Reha ve Mustafa Ergene'nin türküleriyle devam etti.

Mumcular merkez ve mahallelerinden çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar ve miting organizasyonunda, Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda, MHP İlçe Başkanı Tayyar Şafak, BBP İlçe Başkanı Mustafa Kıroğlu, Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Meclis Üyesi adayları ile partililer de hazır bulundu. - MUĞLA