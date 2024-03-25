Bodrum'da Mehmet Tosun Gönüllüleri Konseri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Politika

Bodrum'da Mehmet Tosun Gönüllüleri Konseri Yoğun İlgi Gördü

Bodrum\'da Mehmet Tosun Gönüllüleri Konseri Yoğun İlgi Gördü

Bodrum'da sosyal medya platformlarında bir araya gelen gençlerin organize ettiği konser, Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un onur konuğu olarak gerçekleşti. Konserde, Tosun ve beraberindeki Belediye Meclis Üyesi adayları gençlerle birlikte şarkılara eşlik etti. Rapçi Burak Lvbel C5'in sahne şovu da büyük ilgi gördü. Konser, gençlerin yanı sıra her yaştan müzik ve rap tutkunlarının akınına uğradı. Mehmet Tosun, konser alanında gençler tarafından coşkuyla karşılandı ve gelecek dönemde benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Konser, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sona erdi.

25.03.2024 16:47  Güncelleme: 17:00
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Bodrum ilçesinde, sosyal medya platformlarında "MehmetTosunGonulluleri" adıyla bir araya gelen bir grup gencin organize ettiği konser yoğun ilgi gördü.

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un onur konuğu olarak davet edildiği konserde, Tosun ve beraberindeki Belediye Meclis Üyesi adayları şarkılara gençlerle birlikte eşlik etti, ritm tuttu.

Antik Tiyatro'nun tamamen dolduğu konserde "Baba" adlı son albümüyle 100 milyonun üstünde tıklanma alan rapçi Burak Lvbel C5'in sahne şovu da en az şarkıları kadar coşkuluydu.

Konsere gençlerin yanı sıra her yaştan müzik ve özellikle de rap tutkunları akın etti. Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, konser alanına girişinde gençler tarafından "Hoş geldin Mehmet Abi" tezahüratlarıyla karşılandı.

Konser öncesinde Antik Tiyatro'yu dolduran Bodrumlulara "Merhaba" diyen Mehmet Tosun, "Bu bir başlangıç gençler. 31 Mart'tan sonra biz göreve gelirsek, yaz kış Bodrum'umuzda bu konserler, bu etkinlikler devam edecek. Eğlence bitmeyecek." dedi.

Yaklaşık bir saat sahnede kalan rapçi, konserini alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sonlandırdı.

Kaynak: AA

Aydın Ayaydın, Mehmet Tosun, Lvbel C5, Bodrum, Muğla, Baba, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bodrum'da Mehmet Tosun Gönüllüleri Konseri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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