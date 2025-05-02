Bodrum Meclis Toplantısında Gerilim Yükseldi - Son Dakika
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Politika

Bodrum Meclis Toplantısında Gerilim Yükseldi

Bodrum Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantısında CHP'li ve AK Partili üyeler arasında sert tartışmalar yaşandı. Söz hakkı verilmediği iddiasıyla AK Partili meclis üyeleri toplantıyı terk etti.

02.05.2025 19:23
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Bodrum'da meclis üyeleri kendilerine söz verilmediğini idda ederek salonu terk etti

MUĞLA - Bodrum Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, sert tartışmalara sahne oldu. CHP'li meclis üyelerinin genel siyasete ilişkin eleştirilerine yanıt vermek isteyen AK Partili üyeler, kendilerine söz hakkı verilmemesini protesto ederek salonu terk etti.

Bodrum Belediyesi meclis toplantısında ilk olarak CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Atare konuştu. 1 Mayıs kutlamalarına değinen Atare, "Seneye AK Parti'yi de aramızda görmek isteriz" dedi. Ardından kürsüye çıkan CHP'li Deniz Koca ise hükümetin ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Bu çıkışların ardından AK Partili Halime Kaya Öztok söz istedi. Ancak Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin söz hakkı vermemesiyle gerginlik tırmandı. AK Parti grubu, bu duruma tepki göstererek toplantıyı topluca terk etti.

"Meclis çalışma yönetmeliği yok sayılıyor"

Toplantı sonrası açıklama yapan Öztok, yaşananlara tepki göstererek, "Aylar önce de aynı şeyleri yaşadık. Genel siyaset üzerinden üstünlük sağlanıyor, biz ise susturuluyoruz. Belediye meclisi kişisel şov alanına dönüştürüldü. Bodrum'un gerçek sorunları yine gölgede kaldı" ifadelerini kullandı.

"Bodrum değil, siyaset konuşuluyor"

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız da tepkisini, "Bodrum'un sorunları rafa kaldırılıyor, her meclis toplantısı CHP'lilerin genel siyaset kürsüsüne dönüşüyor. Biz artık Bodrum'un konuşulmasını istiyoruz. Bugün topluca terk ettik, yarın da söz hakkı verilmezse yine aynısını yaparız" diyerek gösterdi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise yaşanan gerginliğin ardından yaptığı açıklamada, "AK Parti'ye söz versem Cumhuriyet Halk Partisi konuyu uzatacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne söz versem AK Parti konuyu uzatacak. Bizim gündemimiz Bodrum'dur. Parti gözetmeksizin Bodrum Belediye Başkanıyım. Parti ayrımı yapmam. Çözüm odaklı, iş odaklı çalışırım. Bodrum'un sorunlarını çözmek için elimden geleni yaparım. Objektif olarak her partiye eşit mesafede ve herkesin Belediye Başkanı anlayışı ile meclis yönetiyorum. Geçen tartışmalarda konunun uzamaması için CHP'ye ye cevap hakkı vermemiştim, bu hafta da AK Parti grubuna izin vermedim. Bunda bir kasıt yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bodrum Meclis Toplantısında Gerilim Yükseldi - Son Dakika

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