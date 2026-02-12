Böke: Ekonomiyi emekten yana dönüştüreceğiz

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, " Gümrük Birliği'nin ülkemizin çıkarları doğrultusunda güncellenmesi için bilindik beylik lafların ve sloganların ötesine geçen, ekonomimizi koruyan gerçekçi bir düzenleyici çerçeveye ve yeni bir diplomasi anlayışına ihtiyaç vardır." dedi.

Böke, partisinin genel merkezinde basına kapalı Ekonomi Eşgüdüm Konseyi Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, Türkiye'yi" derin ekonomik bunalıma soktuğunu" öne sürdü.

Halkın alın teri ve emeğiyle ortaya çıkan kaynakların ranttan yana kullanıldığını savunan Böke, partisinin ortaya koyduğu ekonomik ve sosyal politikalarla birincil hedeflerinin, halkın ödediği vergilerin en verimli şekilde kullanılmasının güvence altına alınması ve halkın yararını büyütecek adımları atmak olduğunu söyledi.

CHP Genel Sekreteri Böke, Konseyin, Merkez Yönetim Kurulunun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinin, CHP'li milletvekilleri ile yerel yöneticilerin çalışmalarından ve parti örgütünün sahadaki çözüm önerilerinden beslendiğini ifade etti.

Böke, partisinin iktidara gelmesi halinde izleyeceği kalkınma politikalarıyla ortaya çıkacak üretimi toplantıda kapsamlı şekilde tartıştıklarını belirterek, "Üretimi canlandıracağız. Üretim canlanınca fiyat baskıları azalacak, enflasyon düşecek. Dışa bağımlılık azalacak, döviz kuruna duyarlı bir fiyatlama ortadan kalkacak ve bağımsız bir Merkez Bankası, güçlü rezervler ve planlama esaslı bir ekonomi yönetimiyle öngörülebilirlik ortaya çıkacak." diye konuştu.

Bu öngörülebilirliğin güven tesis edeceğine dikkati çeken Böke, "Tesis edilen güven, risk primlerini düşürecek ve tüm bunlar yurttaş açısından refahın arttığı, hayat pahalılığının bittiği bir düzen anlamına gelecek." ifadesini kullandı.

"Ekonomiyi emekten yana dönüştürmeye kararlıyız"

CHP'li Böke, Konseyde üretim temelli kalkınmanın reçetelerini ele aldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Nitelikli istihdam dönüşümüyle ekonomiyi emekten yana dönüştürmeye kararlıyız. Yeşil dönüşüm ile ekonomiyi bugünün iklim krizine dayanıklı ve iklim krizini çözmeye de talip olan bir şekilde dönüştüreceğiz. Tüm bu dönüşümler daha çok iş, istihdam demek. Mor dönüşüm ile ekonomik eşitlikçiliği ve kapsayıcılığı sağlayacağız. Dijital dönüşüm ile yenilikçiliği, verimliliği ekonominin merkezine taşıyacağız."

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasını da toplantıda çalışma programına eklediklerini belirten Böke, şunları kaydetti:

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yalnızca bir ürün kapsam genişletilmesi olarak görülemez. Siyasi, ekonomik, sosyal boyutu olan bütüncül bir yeniden müzakere olarak sürekli ele alınmalıdır. Gümrük Birliği'nin ülkemizin çıkarları doğrultusunda güncellenmesi için bilindik beylik lafların ve sloganların ötesine geçen, ekonomimizi koruyan gerçekçi bir düzenleyici çerçeveye ve yeni bir diplomasi anlayışına ihtiyaç vardır."