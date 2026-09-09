Bolat: Türkiye\'yi 16\'ncı büyük ekonomi yaptık, yıl sonu ihracatta 410 milyar doları aşacağız

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye'mizi dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi haline getirdik. 23 yıl önce 21'inci sıradan almıştık, satın alma gücü paritesine göre de dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumuna yükselttik. İhracatta mal ihracat hedefimiz 282 milyar doları bu ay sonu itibariyle Allah'ın izniyle aşıyoruz. Hizmet ihracatını da eklediğimizde yılsonunda 410 milyar doları da inşallah aşacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen 10'uncu Çerkezköy Endüstriyel Fuarı açılışına katıldı. Açılışa Bakan Bolat'ın yanı sıra, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çerkezköy Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, ilçe belediye başkanları, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı. İlçede, 9-11 Eylül tarihleri arasında devam edecek fuarda ASELSAN, BAYKAR, MKE, STM, ROKETSAN, TUSAŞ, ASPİLSAN, BEGA ve TEİ gibi savunma sanayinin önemli firmalarından temsilciler katılarak, sanayicilerle bir araya gelecek.

'YILLIK İHRACATIMIZIN YÜZDE 94'Ü SANAYİ ÜRÜNLERİNE DAYANIYOR'

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin yıllık ihracatının yüzde 94'ünün sanayi ürünlerine dayandığını söyledi. Bolat, "Bunların içinde toplam ihracatımızın yüzde 43,5'i orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ihracatına dayanıyor. Çerkezköy'de de tekstil var, makine var, otomotiv var, savunma sanayi var. Sanayinin birçok kollarında aktif, güçlü bir ilçemiz, bölgemiz. Tekirdağ Çerkezköy'üyle, Çorlu'suyla, Muratlı'sıyla ve Kapaklı, Ergene, diğer OSB'leri ve ilçeleriyle Türkiye'nin beşinci büyük ihracat şehri haline geldi. Faaliyet bazı 13,2 milyar dolar ve sıralamadaki yerini koruyor. Uluslararası taşımacılık limanları, kara yolunda Türkiye'den Londra'ya uzanan bu büyük ulaşım koridorunun tam ortasında yer alması, şimdi demir yolu ulaşımının tam ortasında yer alması ve yüksek hızlı tren projemizin de yakında inşallah açılacak olması, turizmde Tekirdağ Gümüşyaka'dan, Sultanköy'den başlayarak Gelibolu'ya kadar uzanan coğrafyada önemli bir turizm bölgesi olması, Tekirdağ ekonomisi için çok önemli artılardır. Aynı zamanda tarımdaki başta buğday, ayçiçeği, kanola tohumları olmak üzere ve entegre sanayileri olmak üzere, bu alanda da güçlü bir altyapısı var. Tabi bu kadar geniş bir ekosistemin ihtiyacı olan ne lazım? Ulaşım, lojistik sektörü, lojistikte de Tekirdağ güçlü bir yer teşkil etmektedir" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN 16'NCI BÜYÜK EKONOMİSİ HALİNE GETİRDİK'

Hükümet olarak 81 vilayetin hepsinde ayırt etmeden kalkınma için hangi öncelikli alanlar varsa o destekleri verdiklerini dile getiren Bakan Bolat, "Yatırım, üretim, istihdam, ihracat bizim dört tane kırmızı çizgimiz. Türkiye'mizi dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi haline getirdik. 23 yıl önce 21'inci sıradan almıştık, satın alma gücü paritesine göre de dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumuna yükselttik. İşte rakamlar açıklandı. Türkiye 24 çeyrektir büyümeye devam ediyor. 6 yıl kesintisiz ve 1,7 trilyon dolar yılın ilk yarısı itibariyle milli gelire kavuştuk. Kişi başına milli gelirimiz de yılsonunda 20 bin 500 dolara yükselmiş olacak. İhracatta mal ihracat hedefimiz 282 milyar doları bu ay sonu itibariyle Allah'ın izniyle aşıyoruz. Hizmet ihracatını da eklediğimizde yılsonunda 410 milyar doları da inşallah aşacağız" diye konuştu.

'ÇERKEZKÖY ÖRNEK BİR SANAYİ ŞEHRİ HALİNE GELDİ'

Bakan Bolat, Türkiye genelinde birçok alanda önemli hizmetler yapıldığını belirterek, "Bu bir ekosistem. Yatırım olmazsa üretim olmaz. Üretim olmazsa ticaret olmaz. Üretim olmazsa ihracat olmaz, istihdam olmaz, vergi toplanamaz. O nedenle sanayi üretiyor, tarım üretiyor, hizmetler üretiyor, ticaret bunları pazarlıyor, tanıtıyor, satıyor ve ülkeye döviz kazandırıyor. O dövizle de ülkemizin ihtiyacı olan enerji ürünleri ve diğer gerekli ürünlerin ithalatı yapılıyor. Aslolan bu cennet vatanda huzur ve barış içinde, ekonomik gelişmemizi arttırmak, halkımızı mutlu ve müreffeh hale getirmek. Eğitimden sağlığa, adaletten savunmaya, bütün alanlarda çevreye, kültüre, sanata, spora önemli hizmetler yapılıyor. Bu çerçevede Çerkezköy örnek bir sanayi şehri haline geldi. Gerçekten kabuğunu aşan ve yanında Kapaklı'yla, yanında Saray'la, yanında Çorlu, Lüleburgaz'la bu OSB'leriyle hep birlikte, Muratlı'yla Tekirdağ ve Trakya'nın adeta omurgası, lokomotif bölgesi haline geldi. Biz de bu desteklerimizle, üretimde, enerjide, ihracat desteklerimizle ve asgari ücrete yönelik desteklerimizle, istihdamı koruma desteğimizle, asgari ücreti vergi dışı bırakma desteğimizle sanayilerimizin, işçilerimizin, çiftçilerimizin, esnaflarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bakan Bolat'a, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin tarafından hediye verildi. Bakan Bolat, açılışı yapılan fuarı gezerek, bilgi aldı.