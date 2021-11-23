Üye Girişi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancılara su ve nikah ücreti açıklaması - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancılara su ve nikah ücreti açıklaması

23.11.2021 23:07

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancılara su ve nikah ücreti açıklaması "Anayasa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bağlar" "Bolu'da evlenmek zorunda değiller" Bolu Belediye Meclisi tarafından yabancılardan su ücretlerinin Dolar kuru üzerinden alınması ve yabancı uyrukluların...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancılara su ve nikah ücreti açıklaması

"Anayasa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bağlar"

"Bolu'da evlenmek zorunda değiller"

BOLU - Bolu Belediye Meclisi tarafından yabancılardan su ücretlerinin Dolar kuru üzerinden alınması ve yabancı uyrukluların nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili Başkan Tanju Özcan, "Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam'da su daha ucuz nikah ücretleri de Şam'da ucuz" dedi.

Bolu'da, dün gerçekleşen Kasım ayı Belediye Meclis toplantısı ikinci oturumunda 2022 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararları oylandı. Yapılan oylamada, Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 liradan aldıkları su ücretlerinin yabancılara dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların birbirleriyle evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamaya MHP ve AK Parti meclis üyeleri ret oyu kullanırken, CHP grubundan 2 üye çekimser oy kullandı.

"Faşist asla değiliz"

Belediye binasında düzenlediği basın toplantısında yabancılara yönelik yeni zamlı tarifeyle ayrımcılık yaptığı iddialarına cevap veren Başkan Özcan, "Ayrımcılık yaptığımız söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti anayasası açık. Anayasa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bağlar. Anayasanın eşitlik ilkesi maddesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasındaki eşitliktir. Yabancılar ile Türk vatandaşları eşit olacak diye bir şey yok. Oturma izni almış olanlar bu zamdan etkilenecek. Birleşmiş Milletlerin geçici koruma altında tuttuğu bir grup var, onlar bunun dışında. Ayrıca Cenevre Sözleşmesi hükümleri gereğince Türkiye'de mülteci ya da göçmen statüsü kazananlar bundan etkilenmeyecek. Biz ırkçılık yapmıyoruz. Faşist asla değiliz. Ben Türk milletinin menfaatlerini korumaya söz vermiş bir kişiyim. Seçilmiş bir insanım" dedi.

"Şam'da su ve nikah ücretleri daha ucuz"

Uygulamadan rahatsız olan yabancıları Şam'a gitmelerini öneren Özcan, "Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam'da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikah ücretleri de Şam'da ucuz. Şam belediyesi nikahta kıymıyor. Orada hocalar kıyıyor. Hocanın cebine ne sıkıştırırsan onu alıyor. Dolayısıyla illa Bolu'da evlenmek zorunda değiller. Ben iki sığınmacının Bolu'ya gelip Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum dedim. Sığınmacı arkadaşlarımız Bolu'yu beğenmiyorlarsa buyursunlar ülkelerinde daha ucuza hizmet alıyorlarsa veya onları bağrına basmak isteyen belediye başkanı varsa onları şehrine davet etsin. Orada daha ucuz hizmet alabilsinler" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancılara su ve nikah ücreti açıklaması
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancılara su ve nikah ücreti açıklaması
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancılara su ve nikah ücreti açıklaması
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancılara su ve nikah ücreti açıklaması

Tanju Özcan, Evlilik, dolar, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancılara su ve nikah ücreti açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde tur biletini garantiledi! Ronaldo kariyerinde topu 799. kez filelere gönderdi 23:13 Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde tur biletini garantiledi! Ronaldo kariyerinde topu 799. kez filelere gönderdi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 11:33 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar 11:21 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar

Son Dakika Haberleri
23:14 Enerji satışında TRT payının kalkması hakkındaki teklif, Komisyon'dan geçti
23:13 Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde tur biletini garantiledi! Ronaldo kariyerinde topu 799. kez filelere gönderdi
22:46 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı yaptı
22:21 "Takdir Türk milletinin" diyen Ekrem İmamoğlu, kur artışının İBB'ye maliyetini açıkladı
22:18 Derbiye yedek başlamasının ardındaki gerçek ortaya çıktı! Chelsea, Attila Szalai transferini bitirdi
22:06 Tarım Kredi Kooperatif marketleri stokçuluğun önüne geçmek için kolları sıvadı! 3 temel gıdaya bir adetlik kota uygulaması getirildi
21:55 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni uygulaması için nihai karar verildi
21:32 Kurdaki belirsizlik sebebiyle satışlarını durdurduğu öne sürülen Pelit Şirketler Grubu tüm iddiaları yalanladı
21:26 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 23 Kasım Salı günü vaka sayıları
21:17 Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönüş sinyali verdi
Enerji satışında TRT payının kalkması hakkındaki teklif, Komisyon'dan geçti Enerji satışında TRT payının kalkması hakkındaki teklif, Komisyon'dan geçti         
23:14
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 23:22:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancılara su ve nikah ücreti açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement