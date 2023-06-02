Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan'ın heykelinin dikileceği yeri açıkladı - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan'ın heykelinin dikileceği yeri açıkladı

02.06.2023 23:09

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği heykelinin dikileceği yeri açıkladı. Özcan, heykelin en yüksek oy aldığı Dörtdivan'da olması gerektiğini belirtti. Belediye Meclisi üyeleri de heykel yapılması konusunda önerge sundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanması durumunda Bolu'nun en görünür noktasına Erdoğan'ın heykelini dikeceğini ifade etmişti. Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısında Başkan Özcan'ın vermiş olduğu heykel sözünü, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP Meclis Üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır hatırlattı.

ÖNERGE SUNDULAR

Meclise heykel yapılması konusunda önerge sunan 3 meclis üyesi Özcan'dan heykel sözünü tutmasını istedi. Önergede, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı mayıs ayı belediye meclisi toplantısında seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanması durumunda Bolu'nun en görünen yerine heykelinin dikeceğine dair vermiş olduğu söz üzerine heykelin yerinin tespit edilmesi konusunda, haziran ayı meclis toplantısının gündem maddesi olarak eklenmesini önerge olarak sunarız" ifadeleri yer aldı.

"BİZ BİR SÖZ VERDİYSEK DÖNMEYİZ"

Önergenin ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bunu niye komisyona havale edeceğiz? Komisyonluk bir konu değil ki. Arkadaşlar ben dedim ki Bolu'da heykelini dikeceğim. Heykelini dikeceğiz. Tamam. Biz bir söz verdiysek dönmeyiz. Ama bazı aklı yetmezler mi diyeyim, çimento getirip koymuşlar ya. Kardeşim heykel yapımında çimento kullanılmıyor. Heykel nelerden yapılıyor? Çok değişik şeyleri var mesela. Kil, alçı, bronz, taş, bakır gibi. Yani çimentodan heykel yapımı diye bir şey yok. Hani biz heykel zihniyettik ya, bilirsiniz yani biz daha iyi biliriz bu işleri. Bolu'nun en görünür yerinin yanı sıra bir de Sayın Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Şimdi en yüksek nerede almış? Dörtdivan'da almış. Yüzde 90 oy almış. O yüzden Dörtdivan Belediyesi'yle bir görüşelim. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin, en görünür yerde Köroğlu Dağları, biz oraya dikelim. Heykelin şeklinde şemaline de birlikte karar verelim. İlla Bolu'da olsun diyorsanız en yüksek oyu Civril'de almış. Bolu merkezde olsun diyorsunuz ama çukur kalıyor biraz. O yüzden Dörtdivan Belediyesi'nden haber bekliyorum. Bozkurt heykeli de dikeceğim" dedi.

"VERMİŞ OLDUĞUNUZ SÖZÜ YERİNE GETİRMENİZİ BEKLİYORUZ"

Başkan Özcan'ın konuşmasının ardından mecliste söz alan MHP Meclis üyesi Necdet Çakır, "Sayın Başkan, bozkurtu da Başkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına dikebilirsiniz. Sayın Başkan MHP İl Başkanımız İlhan Durak Bey'in selamları var. Ben elçiyim bana zeval olmaz. 'Belediye başkanımızın sözü yere düşmesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın heykeli'. Cumhurbaşkanımızın heykelini yapacağımız yeri belirleyelim. Belediyemizin maddi zorlukları içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle siz yeri belirleyin. Heykeli İl Başkanımız İlhan Bey kendi üstlenecek. Belediyeye yük olmayacak. Milletin meclisinde burada Bolu Belediye Başkanı olarak vermiş olduğunuz sözü yerine getirmenizi bekliyoruz. Sayın Başkanım siz sözünüzün erisiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan'ın heykelinin dikileceği yeri açıkladı - Son Dakika


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