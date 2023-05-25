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Bolu Belediyesi'nin sığınmacı pankartı seçim yasaklarına aykırı bulundu

25.05.2023 22:29

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankart seçim yasakları çerçevesinde indirildi. Özcan, "AKP'nin şikayeti üzerine pankart indirildi" derken, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ise olaydan haberlerinin olmadığını belirterek, "Kentin belediye başkanı yine şov peşinde. Bizim sosyal medya şovmenleriyle işimiz yok." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediye binasına astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça ifadelerin yer aldığı pankartın kamu kurumlarına pankart asılamayacağı şekildeki seçim yasaklarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verildi. Pankart akşam saatlerinde indirildi.

"YETER ARTIK"

Olayın ardından Tanju Özcan'dan açıklama geldi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Özcan şunları söyledi: "Belediye binamıza sığınmacılara hitaben Türkçe ve Arapça olarak astığımız; 'Vatanınızdan kaçıp ülkemize sığındınız. 11 yıldır sizi misafir ettik. Ama artık yeter!!! Huzurumuzu geri istiyoruz. Geldiğiniz gibi gidin. HEMEN!' yazılı pankartımız AKP'nin şikayeti üzerine kaldırılmıştır. İşte Türkiye görsün, kim sığınmacı sevici kim gerçek vatansever. Bu Arap sevicilere alın evinizde besleyin diyoruz bunlar gariban Türk Halkı'nın vergileri ile besliyorlar. Kardeşim yeter artık… Gi-de-cek-ler. Nokta!"

Bolu Belediyesi'nin sığınmacı pankartı seçim yasaklarına aykırı bulundu

"BİZİM SOSYAL MEDYA ŞOVMENLERİYLE İŞİMİZ YOK"

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ise yaptığı açıklamada, "Bizim olaydan haberimiz yok. Kentin belediye başkanı yine şov peşinde. Biz 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine odaklandık. Bizim sosyal medya şovmenleriyle işimiz yok. İşi gücü takipçi kasmak. Kim neden indirdi nasıl karar alındı bilmiyoruz. Bizim derdimiz memleket o şahsın derdi şov" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, AK Parti, Politika, Son Dakika

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