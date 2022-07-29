HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı'na baskın! Bölücü terör örgütü PKK'ya eleman topladığı tespit edildi - Son Dakika
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HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı'na baskın! Bölücü terör örgütü PKK'ya eleman topladığı tespit edildi

29.07.2022 14:52
HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı'na baskın! Bölücü terör örgütü PKK'ya eleman topladığı tespit edildi

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya karşı İstanbul, Van ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, örgütün dağ kadrosuna eleman topladıkları gerekçesiyle yakalanan 11 şüphelinin arasında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Ö. ve oyuncu Roj M.B.'nin de olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren, PKK'nın dağ kadrosuna eleman toplayan kişilere yönelik İstanbul, Van ve Muğla'da operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 11 şüpheli yakalanmıştı

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA GÖNDERİLMEK ÜZERE ELEMAN TOPLADI

PKK'ya eleman toplayan kişilere yönelik yapılan operasyonda çarpıcı detaylara ulaşıldı. TSK ve MİT operasyonları ile dağılma noktasına gelen örgütün dağ kadrosuna eleman toplamakla suçlanan ve bu çerçevede yakalanan 11 şüpheli arasında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Ö.'nün yanı sıra söz konusu partinin İstanbul Gençlik Meclisi üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Örgütün kırsal yapılanmasına adam toplayan kişiler arasında Mehmet S.K., Dündar G., oyuncu Roj M.B., Arjin E., Ahmet B., Adem A., HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö., İsmail T., Mehmet S.D., Savaş G. ve Livan O. yer alıyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Van ve Muğla'da yakalanıp TEM Şubeye getirilen zanlıların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Beşiktaş, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı'na baskın! Bölücü terör örgütü PKK'ya eleman topladığı tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı'na baskın! Bölücü terör örgütü PKK'ya eleman topladığı tespit edildi - Son Dakika
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