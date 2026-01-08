Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir - Son Dakika
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti\'ye geçebilir
08.01.2026 11:29
AK Parti, büyükşehir belediyeleri ve milletvekilleriyle yürüttüğü transfer görüşmelerini hızlandırdı. İddiaya göre AK Parti; Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa için nabız yoklarken, İstanbul'la ilgili de dikkat çeken bir kulis gündeme geldi.

AK Parti'nin siyasi transfer trafiği hız kazandı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, parti kulislerinde milletvekillerinin yanı sıra büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle de temasların sürdüğünü belirterek, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa ve İzmit merkezli görüşmelerin gündemde olduğunu söyledi.

TRANSFER TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Medya Kritik programında konuşan Atik, transfer sürecinin devam ettiğini ve ilerleyen günlerde yeni rozet takma törenlerinin görülebileceğini ifade etti. Sürecin sadece milletvekilleriyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Atik, stratejik öneme sahip belediye başkanlarıyla da görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.

HEM KATILMAK İSTEYEN VAR HEM DE...

Atik'in paylaştığı bilgilere göre, görüşmelerin merkezinde Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa gibi büyükşehir belediyeleri ile Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit yer alıyor. Atik, bazı belediye başkanlarının kendi girişimleriyle AK Parti'ye katılmak istediğini, bazılarına ise AK Parti tarafından davet götürüldüğünü dile getirdi.

PARTİ İÇİNDE DİRENÇ NOKTALARI

Transferlerin hızlı sonuçlanmadığını belirten Atik, AK Parti içinde de bu süreçlere yönelik itirazlar olabildiğini söyledi. Atik, "AK Parti'nin içinde direnç noktaları var, bazen itirazlar oluyor. Bu işler biraz uzuyor" ifadeleriyle süreçte iç dengelerin de etkili olduğunu aktardı.

İSTANBUL KULİSİ: OLABİLİR

Atik, İstanbul'da da bir ilçeyle ilgili benzer bir ihtimalin konuşulduğunu ifade ederek, bu bilgilerin AK Parti'den değil CHP içinden geldiğini belirtti. Atik, "İstanbul'da bir ilçe olabilir mi? Olabilir. Bunu AK Parti'den değil, CHP'nin kendi içinden duyuyorum" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • onur pari onur pari:
    Bilek gücüyle olmayınca başka yollar aranıyor tabi. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
