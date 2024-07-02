Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor - Son Dakika
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Politika

Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ankara kulislerinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in MHP'ye yakınlığıyla bilinen BengüTürk TV'de sunuculuk yapan Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşuluyor. Konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

02.07.2024 11:05
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in BengüTürk TV ekranlarında yayınlanan 'Hariciye' isimli programın editörlüğünü yapan Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

CUMHUR İTTİFAKI DÜĞÜNÜ

BengüTürk TV'nin MHP'ye yakın olması sebebiyle, Çelik ve Toplar'ın evliliği siyaset kulislerinde "Cumhur İttifakı içinde bir kız alıp verme gerçekleşecek" şeklinde yorumlandı.

TARİH HENÜZ NETLEŞMEDİ

Diplomasi muhabiri olan ve zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yurt dışı ziyaretlerine katılan Ecem Toplar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düğününün ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

İşte Çelik'in evlilik hazırlığı yaptığı Ecem Toplar;

Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Bengütürk TV, Ömer Çelik, AK Parti, Ankara, MHP, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Yavuz Simsek: Düğün hangi sarayda acaba? 53 14 Yanıtla
    Murat Çevre: Sen şimdi yorum mu yaptın kendince 26 48 ahmet ergin: Top kapı sarayı 6 4 Erkan Tekcan: Huber köşkü 4 2
  • İrfan Genc: hayırlı olsun 15 22 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Ömer bey 56 yaşında ikna oldu evliliğe :) 23 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Allah mutlu etsin 9 11 Yanıtla
  • Okan: Elizabethe son demis 15 4 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA: Bekarmı bu inanamıyorum 10 1 Yanıtla
  • Resul Alsan: sevimsiz, aksağanlı konuşan ve vazgeçilemez bir Sözcü, bir de baştakinin evliliğe bakış açısı belliyken uzun süredir o makamda olması çok ilginç. Kendine yakışanı bulmuş. 5 4 Yanıtla
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