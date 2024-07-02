Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in BengüTürk TV ekranlarında yayınlanan 'Hariciye' isimli programın editörlüğünü yapan Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

CUMHUR İTTİFAKI DÜĞÜNÜ

BengüTürk TV'nin MHP'ye yakın olması sebebiyle, Çelik ve Toplar'ın evliliği siyaset kulislerinde "Cumhur İttifakı içinde bir kız alıp verme gerçekleşecek" şeklinde yorumlandı.

TARİH HENÜZ NETLEŞMEDİ

Diplomasi muhabiri olan ve zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yurt dışı ziyaretlerine katılan Ecem Toplar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düğününün ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

İşte Çelik'in evlilik hazırlığı yaptığı Ecem Toplar;