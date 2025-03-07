Bosna Hersek'te Ayrılıkçı Yasalar Durduruldu

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde kabul edilen ayrılıkçı yasaların yürürlüğünü geçici olarak durdurma yönünde ihtiyati tedbir kararı aldı.

Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesi yasalarına ilişkin adım atıldı. Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, bugün gerçekleştirilen olağanüstü oturumda devlete ait yargı ve güvenlik kurumlarının Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesi sınırları içinde faaliyet göstermesini yasaklayan tartışmalı yasaların yürürlüğünü geçici olarak durdurma yönünde ihtiyati tedbir kararı aldı. Bosna Hersek Mahkemesi, "Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (VSTV) entite sınırları içindeki faaliyetlerini yasaklayan yasaların" anayasaya uygunluğuna ilişkin nihai kararı ileriki dönemde verecek.

"Anayasal düzene saldırı"

Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic, bugün gerçekleştirdiği olağanüstü basın toplantısında, Sırp Cumhuriyeti'ndeki tartışmalı yasaların Bosna Hersek'in anayasal düzenine bir saldırı teşkil ettiğini söyledi. Becirovic, Dodik ve kendisiyle iş birliği yapanların Bosna Hersek anayasasını askıya alma teşebbüsünde bulunduklarını ve Dayton Barış Antlaşması'nı yok etmeye çalıştıklarını söyledi.

"EUFOR'u acilen güçlerini Bosna Hersek'teki stratejik noktalara konuşlandırmaya çağırıyorum"

Becirovic, "Devlet kurumu çalışanlarının görevlerini yerine getirmesine engel olmaya kalkışacak herkes bunun suç teşkil ettiğini bilmelidir. Yüksek Temsilci, Dayton Antlaşması'nı korumak amacıyla gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. EUFOR misyonu da yetkisi çerçevesinde gereken her şeyi yapmak zorundadır. EUFOR'u acilen takviye talep etmeye ve güçlerini Bosna Hersek'teki stratejik noktalara konuşlandırmaya çağırıyorum. NATO'yu ise acilen Bosna Hersek topraklarına güç konuşlandırma sürecini başlatmaya davet ediyorum" dedi.

Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin 10 Mart'ta Bosna Hersek'e bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Tartışmalı düzenlemeler, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik aleyhindeki yargı sürecine tepki olarak kabul edilmişti. Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasındaki savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması ile kurulan ve içişlerinde özerk olan iki idari birimden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde yasalaşan tartışmalı düzenlemeler, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik aleyhindeki yargı sürecine tepki olarak kabul edilmişti. Sırp lider Dodik, Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle 26 Şubat tarihindeki ilk derece mahkeme kararıyla 1 yıl hapis ve altı yıl Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezası almıştı. Tartışmalı yasalar, birçok siyasetçi ve analist tarafından "devlete darbe" olarak tanımlanmıştı. - SARAYBOSNA