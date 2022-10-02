Bosna Hersek'te oy sayımı sürerken seçim yasasında değişiklik yapıldı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te oy sayımı sürerken seçim yasasında değişiklik yapıldı

02.10.2022 23:11

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt Bosna Hersek'te gerçekleşen genel seçimlerde oy sayım işlemi devam ederken, seçim yasasını değiştirdiğini duyurdu.

Bosna Hersek'te düzenlenen genel seçimlerde oy sayım işlemi devam ederken seçim yasası değiştirildi. Uluslararası toplumun Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanmasını gözetmekle görevlendirdiği Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Bonn yetkilerine dayanarak Bosnalı siyasetçilerin üzerinde uzlaşamadıkları seçim yasası değişikliklerini yasalaştırdı. Bosna Hersek vatandaşlarına yönelik bir mektup yayınlayarak bugün gerçekleştirilen seçimler nedeniyle seçmenleri tebrik eden Schmidt, seçmenlerin iradesinin yönetime yansıtılabilmesi ve ülkenin abluka politikalarıyla felç edilmemesini sağlamak amacıyla seçim yasasında değişiklik yaptığını açıkladı.

BUGÜNKÜ SEÇİMLERİ ETKİLEMEYECEK

Schmidt, Bosna Hersek dahilindeki 2 entiten biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBiH) uygulanacak değişiklikler sayesinde entite yönetiminin fonksiyonelliğinde ilerleme sağlanacağını ifade etti. Değişikliklerin bugünkü seçimleri etkilemeyeceğini söyleyen Schmidt, bu değişikliğin uluslararası ve yerel mahkemelerin seçim sistemine ilişkin kararlarının uygulanması olmadığını ve Dayton Anlaşması'na ilişkin hükümleri değiştirme yetkisinin ancak Bosna Hersek Parlamentosunda olduğunu kaydetti. Entite Anayasası'nın değişiklikler, Bosna Hersek Federasyonu Anayasa Mahkemesi hakimlerinin atanması, entiteyi oluşturan kantonların entite parlamentosundaki temsil oranlarının düzenlenmesi ve entite başkan ve başkan yardımcısının seçilmesi sürecine ilişkin düzenlemeler içeriyor.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN KARARA DESTEK

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Yüksek Temsilci Schmidt'in dayatma yoluna gittiği yasal değişikliklerin ülkenin istikrarını ve işlevselliğini güçlendireceği yorumunda bulundu. Schmidt'in adımının aciliyet gerektiren ve mecburi bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, Bosna Hersek Federasyonu entitesinde 2018 yılında yapılan seçimlerden sonra hükümetin kurulamadığına ve entite yönetiminin felç olduğuna dikkat çekildi.

SDA'DAN İLK AÇIKLAMA

Değişiklere siyasi partilerden ilk tepki, Demokratik Eylem Partisi'nden (SDA) geldi. SDA Başkanlık Konseyi Üyesi Halid Genjac, Schmidt'in öngördüğü çözümün etnik ayrımcılığa neden olmayacağı ve düzenlemelerin vatandaşların ve Bosna Hersek'teki tüm halkların menfaatine olduğuna inanmak istediklerini söyledi.

HALK GENEL SEÇİM İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Bosna Hersek'te halk, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'na son veren Dayton Barış Anlaşması'ndan bu yana 9. genel seçimler için sandık başına gitti. Yaklaşık 3 milyon 368 bin 666 kayıtlı seçmen, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile ulusal ve yerel parlamentoların üyelerini belirlemek üzere oy kullandı. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, sandıkların kapanmasıyla 19.00'da sona ererek oy sayım işlemi başladı. Avrupa'daki en karmaşık idari sistemlerden birine sahip olan ülkede, seçmenlerin her biri, 4 oy pusulası ile oy kullanırken, seçimde 72 siyasi parti, 38 koalisyon ve 17 bağımsız siyasetçi yarışıyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bosna Hersek'te oy sayımı sürerken seçim yasasında değişiklik yapıldı - Son Dakika

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