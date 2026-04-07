Bursa\'da Başkanvekili Seçimi İle Yeni Dönem Başlıyor

07.04.2026 21:47  Güncelleme: 21:51
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yolsuzluk iddiaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, AK Parti'de başkanvekilliği süreci kapsamında aday adayları Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile bir araya geldi.

Bursa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yolsuzluk iddiaları kapsamında tutuklanmasının ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye yönetiminde yeni süreç başladı. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde perşembe günü başkanvekilliği seçimi yapılacak.

AK Parti'de aday belirleme süreci kapsamında dört meclis üyesi aday adayı, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından AK Parti'nin başkanvekili adayı olarak Nilüfer Belediye Meclis Üyesi ve bir dönem Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcülüğü görevinde bulunan Şahin Biba belirlendi.

Cumhur İttifakı'nın belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle, perşembe günü yapılacak seçimde Şahin Biba'nın başkanvekili olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Seçimin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yönetimin yeni başkanvekili ile devam etmesi bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Belediye, Politika, AK Parti, Ankara, Son Dakika

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:25
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump’tan İran’a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump'tan İran'a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 23:21:38. #.0.4#
