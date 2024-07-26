Politika

Özel: "Bozbey'in 100 günde yaptıklarını takdir ediyorum"

BURSA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi binasına gelerek vatandaşlara seslendi. Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 100 günde yaptıklarını takdir ettiğini ifade etti.

Bir dizi program için Bursa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Bursa İl Başkanlığı'ndan düzenlenen toplantının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi binasına gelerek Başkan Mustafa Bozbey'den bir brifing aldı. Ardından kapı önüne kurulan kürsüden vatandaşlara seslenen Başkan Özel, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, biraz önce bana bir sunum yaptı. Sunumun ilk başında, Bursa'da su ücretlerine yüzde 25 indirim yaparak başladığını söyledi. Bu önemli bir hizmetti. Hele hele elektrik fiyatları almış başını gitmişken, şu an da elektrik üretimi su dağıtımı için çok çok önemli bir girdiyken, yüzde 25 indirim inanılmaz bir indirimdir. Bunun yanında emeklilere bayramda verdiği destek çeklerini ve cadde ve bulvarlardaki otoparkları tamamen ücretsiz hale getirmesini, kendisi söylemedi ama Bursa basınından takip etmiştim. 2 lüks makam aracını satıp, yerine toplu taşımaya araçlar kazandırmasını, toplu taşımayı 24 saat kesintisiz hale getirmesini Bursa'nın deniz kıyısındaki deniz taşımacılığı hizmetlerini başlatmasını, özellikle halkın denize, kuma, plaja erişiminin önündeki engelleri kaldıran 'Halk Plajı' uygulaması gibi her bir tanesini 100 güne sığdırmış olmasını, bu işleri katılımcı belediyecilik anlayışı ile yapmasını, sivil toplumu kucaklamasını ayrı ayrı takdir ediyorum. Kendisinin şahsında CHP grubuna hem de diğer partilerden seçilen Bursa'ya hizmet etmek için görevlendirilmiş tüm belediye meclis üyelerine başarılar diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biraz önceki sunumda 4.5 milyarlık SGK ve vergi borcunu gördük. Bunun çok önemli bir kısmının SGK olduğunu ve devir alından sonra SGK'ların ödendiğini ama geçmiş yönetimden kalan 3.5 milyara yakın SGK borcunun bugün bu yönetimden tahsil edilmek istendiğini gördük. AK Parti yıllardır yapmadığını yapıyor, bu kadar kriz varken, belediyeler borç batağının içindeyken, kendileri yönetirken SGK borcunu almamış, şimdi Bozbey'e diyor ki gel bütün SGK borçlarını faizleri ile öde. Ödemezsen iller bankasından gelen paraya el koyarım diyor. Yani şunu söylüyor; 'Sen hızlı başladın, çok iş yapıyorsun. Yüzde 47 ile seçildin, bu iş yüzde 60'a 70'e gider. Sen böyle yaparsan, genel seçimlerden de partine çok katkın olur. Bunun için Bursa'ya hizmet etmeni engelliyorum. Paralarına el koyuyorum.' Bu Mustafa Bozbey'e değil, oy veren vermeyen bütün Bursalılara meydan okumadır. Bursa Belediyesini kaybetmenin hazımsızlığı içinde Bursa'da her görüşten insana fatura çıkarmaktır. Bunu kabul etmiyoruz"

"Geçen sene yandaş şirketlerin 660 milyar lira vergi borcunu sildiler" diyen Özel, "Emekliye son yapılan zam, 10 bin liradan 12 bin 500 liraya getirmenin maliyeti 33 milyar. Yani zorla emekliye verdiği şu kadarcık zam, 33 milyar lira, yandaş şirketlerden sildiği verginin 20'de biri. Emeklilere asgari ücret verelim diyoruz. Verse 100 milyar para lazım. Size para bulamam diyor, emekliyi aç bırakıyor. Ama 6 katını yandaş şirketlerden siliyor" şeklinde konuştu.