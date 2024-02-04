Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik\'ten Atatürk mesajı

Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 93. Yılında mesaj yayımladı. Başkan Çelik; "Atatürk demek fikir demektir. Karanlıktan aydınlığa çıkış demektir. 93 yıl önce olduğu gibi Denizli hala mavi gözlerin izinde" dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 93. Yıldönümünü andığı mesajında şu ifadeleri kullandı;

Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Komutan, Eşsiz Devlet Adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletine kendi kendini yönetme hakkını ve kendi geleceğini tayin etme imkanını vermiştir. Önder'in yine milletinin refah ve huzuru için bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma idealini gerçekleştirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda, ilke ve inkılaplarının ışığında yürümeye devam ederken, "En Büyük Eserim" dediği Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmak da bizlerin en önemli görevidir.

Mustafa Kemal Atatürk "Millet Egemenliği" düşüyle, gençlik yıllarını savaş meydanlarında geçirmiş bir lider, bir deha ve bir bilge devlet adamıdır. 57 yıllık ömrüne nice mücadeleler ve zaferler sığdıran Büyük Önder'in kurduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti, tüm mazlum milletler için umut ışığı olmuştur.

İşte O'nun Denizli'ye gelişinin üzerinden 93 yıl geçti. 4 şubat 1931 Çarşamba günü sabahleyin 8.10'da Aydın'dan hareket eden özel tren, Ata'yı aynı gün saat 13.00'te Denizli'ye getirdi. Denizli'ye güneş doğdu. İki gün öncesinden Büyük Kurtarıcının Denizli'ye gelişini öğrenen halk, erken saatlerde istasyonun bulunduğu çevreyi doldurmuştu. Binlerce Denizlilinin gösterdiği coşkun tezahürat ve sevgi gösterisi arasından trenden inen Atatürk'ü görmek için çevre illerden vatandaşlar gelmişti. O böyle büyük bir liderdi. Atatürk demek fikir demektir. Karanlıktan aydınlığa çıkış demektir. 93 yıl önce olduğu gibi Denizli hala mavi gözlerin izinde" - DENİZLİ