Bozüyük'te Yeni Yapılacak Binalarda 6 Kattan Yüksek Kat Yapımına İzin Verilmiyor - Son Dakika
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Politika

Bozüyük'te Yeni Yapılacak Binalarda 6 Kattan Yüksek Kat Yapımına İzin Verilmiyor

Bozüyük\'te Yeni Yapılacak Binalarda 6 Kattan Yüksek Kat Yapımına İzin Verilmiyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, depreme hazırlık amacıyla alınan kararlar doğrultusunda yeni yapılacak binalarda 6 kattan yüksek kat yapılmasına izin verilmiyor.

10.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:52
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, depreme hazırlık amacıyla alınan kararlar doğrultusunda yeni yapılacak binalarda 6 kattan yüksek kat yapılmasına izin verilmiyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bir çok ilde yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bozüyük Belediyesi, yeni yapılacak olan binalar için kararlar aldı. Alınan kararlar içerisinde ilçede 6 kattan yüksek binaların yapılmasına izin verilmediğini belirten Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, depreme karşı hazırlanmak amacıyla büyük bir hızla imar planlarını revize ederek çok önemli kararlar alındığını söyledi.

"Ticaret ve konut bölgelerinde asma kat uygulaması iptal edildi"

Depremin yıkıcılığını azaltmaya ve binaların daha sağlam bir şekilde inşa edilerek dayanıklılığının arttırılmasına yönelik yeni kararlar aldıklarını açıklayan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, alınan kararları şöyle sıraladı; "Bina yükseklikleri en fazla 6 kat olacak. Yumuşak kat düzensizliğinin önüne geçmek amacıyla; Ticaret ve Ticaret+Konut bölgelerinde asma kat uygulaması iptal edildi. İnşaat ruhsat aşamasında müteahhit ve şantiye şefi arasında yapılan sözleşemeye ilave olarak müteahhit ve inşaatta çalışacak yetki belgeli usta arasındaki sözleşmenin alınmasına karar verilirken yapının belirli aşamalarında yapı denetim kuruluşu yetki personeli, şantiye şefi, yapı müteahhidi ve inşaat ustasının bulunduğu videolar talep edilerek arşivleniyor. Binalarda temel kazı derinliği artırılarak, tüm yapılar için radye temel sistemi uygulanması zorunlu hale getirildi. Binalarda taşıyıcı perde beton oranını artırmak amacıyla asansör boşluğu etrafı üç tarafı perde beton yapma zorunluluğu getirilerek asansör kulesinin binaya getirdiği ekstra yüklerin önüne geçmek amacıyla makine dairesiz asansör uygulaması zorunlu hale getirildi. İnşaatlarda en düşük beton sınıfı C30 beton olması zorunlu hale getirilirken açık ve kapalı çıkma ölçüsü 1 buçuk metreyi aşamayacak ve tüm taşıyıcı sistemde çerçeve sistem oluşturulması ve yine deprem önlemleri kapsamında bitişik nizam yapı adalarında iki yapı arasında 20 santimetre dilatasyon derzi yapılması yönünde karar alındı" dedi.

"Binanın kimliği herkesin görebileceği bir yere asılacak"

Başkan Bakkalcıoğlu, konuşmasının devamında; "Bu karalar içerisinde ayrıca yapılan binaların her katından ayrıca beton numunesi alınması ile binaların girişinde görünür bir yere asılacak binanın hangi yıllarda yapıldığı, müteahhidi, mal sahibi, şantiye şefi, denetim firması gibi bütün bu bilgileri içeren herkesin okuyacağı birer plaka "Kimlik Plaketi" takılması zorunluluğu yer alıyor" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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