Brezilya, ABD'ye uçak göndermeyecek

Politika

Brezilya, ABD'deki Brezilyalı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yardımcı olmak için hava kuvvetlerinin uçak göndermeyeceğini açıkladı.

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık görevine gelmesiyle ABD'deki göçmenleri sınır dışı etmesi yeniden gündeme geliyor. Latin Amerika ülkesi Meksika düzensiz göçmenleri taşıyan bir ABD askeri uçağının iniş talebini reddetmiş, Meksika'nın ardından da Pazar günü Kolombiya da düzensiz göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının inişine izin vermemişti. Meksika ve Kolombiya'nın ardından Brezilya, göçmenlerin sınır dışı edilmesini görüşmek üzere üst düzey bir ABD'li diplomatı çağırdı. Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira yaptığı açıklamada, vatandaşlarının Brezilya topraklarındayken sınır dışı uçuşlarında kelepçelenemeyeceğini belirterek yetkililerin ABD'li yetkililerle sınır dışı uçuşlarının "ahlaki" bir şekilde nasıl gerçekleştirileceğini görüşmeyi planladıklarını söyledi. - BRASILIA