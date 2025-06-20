Brüksel'de NATO Zirvesi Başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Parlamento Başkanları Zirvesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla başladı.

Belçika Temsilciler Meclisi'ndeki zirve öncesi Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı Peter de Roover, Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello ile NATO PA Belçika Delegasyonu Başkanı Darya Safai, parlamento başkanlarını ve temsilcilerini tek tek karşıladı.

Karşılamanın ardından parlamento başkanları ve temsilcileri, zirve kapsamında düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na geçti.

Toplantı, NATO PA Başkanı Perestrello ile Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı de Roover ve Belçika Senato Başkanı Blondel'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Zirve'ye, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, NATO PA Saymanı ve CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de katılıyor.