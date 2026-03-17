Bu halini unutun! Muhittin Böcek'in 9 ayda yaşadığı değişim inanılmaz
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu halini unutun! Muhittin Böcek'in 9 ayda yaşadığı değişim inanılmaz

17.03.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. 9 ay sonra ilk kez görüntülenen Böcek'in değişimi dikkat çekti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davası başladı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, aralarında belediye başkanlığından uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanık, hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Muhittin Böcek, belediyenin sürekli mülkiye başmüfettişleri ve Sayıştay tarafından denetlendiğini, yaptıkları ihalelerde usulsüzlük olmadığını söyledi. Böcek, "Yakınlarımı zengin etmedim. Yeğenimin şirketi konkordato ilan etti. Yeğenimin daireleri satılıyor" dedi.

"YAŞAMAK İSTİYORUM"

Sağlık durumuna değinen Böcek, "Tutuklandığımdan beri 10 defa hastaneye kaldırıldım. 5 Temmuz'da tutuklandığımda 5 ilaç kullanıyordum. Doktorlarıma muayene olamadım. Yaşamak istiyorum. Kalp, astım, böbrek ve prostat hastalıklarım var. Acil olarak sağlığımla ilgili tedavi olmak istiyorum" diye konuştu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede yer alan eylemlerle ilgili mahkeme başkanının soruları üzerine Böcek, Anadolu Reklam firması sahibi Y.Y.'nin 2024 yerel seçimleri sırasında yaptığı iddia edilen ödemelerden haberinin olmadığını belirtti. Böcek, eski gelini Z.K.'ya lüks daire alımında oğlunun iş insanı Y.Y.'den borç aldığını, bundan da haberinin olmadığını iddia ederek, iki kişi arasında borç ilişkisinden dolayı neden suçlandığını bilemediğini söyledi. Yine eski gelinine 80 milyon lira boşanma tazminatı ödenmesi konusunda Böcek, yasa ve yönetmelikler dışında hiç kimseye ödeme yapılmadığını, bundan dolayı irtikap suçunu işlediği sonucuna varılamayacağını öne sürdü. Savunma yapan Mustafa Gökhan Böcek de yaşanan olaylardan babasının bilgisinin olmadığını söyledi.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Duruşmada bunlar yaşanırken Muhittin Böcek'in cezaevinde bulunduğu 9 ayda yaşadığı değişim dikkat çekti. Saçları beyazlayan Böcek'in zayıfladığını da görüldü.

Politika, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mossi mossi :
    maskesi düşmüş ondandır 10 8 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Siz Mossad’ın kısaltılmış halisiniz sanırım? 0 0
  • ahmet karasahin ahmet karasahin:
    Mama kesilince özüne dönmüş. 10 5 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ilk seçimde özünüze döndercez sizi 4 6
    VillaUmut VillaUmut:
    Karaşahin düşmeiş miydi ya hala boş yapıyor burada :) 0 0
  • hr666k52wp hr666k52wp:
    saçları zaten beyazdır adamın boya badana işi yapıyordur saça 13 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 10:56:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.