Of İlçesi 150 Yıldır Aynı Aile Tarafından Yönetiliyor - Son Dakika
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Politika

Of İlçesi 150 Yıldır Aynı Aile Tarafından Yönetiliyor

Of İlçesi 150 Yıldır Aynı Aile Tarafından Yönetiliyor

Trabzon'un Of ilçesi, 1874 yılında kurulan belediyesinden bu yana Sarıalizade Ömer Lütfü Bey'in başkanlığıyla başlayan geleneği devam ettiriyor. İlçede 14 kez belediye başkanı değişse de soyadı hep 'Saral veya Sarıalioğlu' oldu. Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, halkın bu tercihine teşekkür ederek, dünyada benzeri olmayan bir durum olduğunu belirtti.

15.02.2024 22:49  Güncelleme: 22:54
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Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor

1874 yılında kurulan Of Belediyesi'nde Sarıalizade Ömer Lütfü Bey'in 52 süren belediye başkanlığı görevinin ardından ilçe belediyesi hep 'Saral veya Sarialioğlu' ailesi tarafından yönetildi

150 yıldır bozulmayan gelenekte ilçede 14 kez belediye başkanlarının isimleri değişse de soyadı hep aynı kaldı

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu:

"Halkımızın kararı bu şekilde teveccüh ediyor; Belki dünyada bir örneği yok"

TRABZON - Trabzon'un fıkraları ve alimleri ile ünlü ilçesi Of'u 150 yıldır aynı aile yönetiyor. 1874 yılında kurulan ilçe belediyesinin ilk başkanı olan Sarıalizade Ömer Lütfü Bey bu görevi 52 yıl sürdürmesiyle başlayan gelenek 150 yıldır devam ediyor. 44 bin 527 nüfuslu ilçede belediye başkanı isimleri değişse de belediye başkanlarının soyadları hep 'Saral veya Sarıalioğlu' oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde 4 partiden çıkan belediye başkanı adaylarında sadece birinin soyadı farklı oldu.

Trabzon'da tarihi çok eski yıllara dayanan Of ilçesi belki de Türkiye'ye hiç örneği olmayan bir özelliği ile dikkat çekiyor. 1874 yılında kurulan Of Belediyesi'nde Sarıalizade Ömer Lütfü Bey'in 52 süren belediye başkanlığı görevinin ardından ilçe belediyesi hep 'Saral' ailesi tarafından yönetildi. 150 yıldır bozulmayan gelenekte ilçede 14 kez belediye başkanlarının isimleri değişse de soyadı hep aynı kaldı. Karadeniz'de göreve gelen ikinci kadın belediye başkanı olan Semahat Sarıalioğlu 1998-1999 yılları arasında görev yaptığı ilçede 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanlığı görevini sürdüren Salim Salih Sarıalioğlu tekrar AK Parti'den aday olarak gösterildi. İlk belediye başkanının torunu olan Salim Salih Sarıalioğlu'nun ilçe belediyesi için rakiplerinin çoğunluğu da 'Saral' soy isimli adaylar oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Halil Saral, Yeniden Refah Partisi'nden ise Güngör Saral belediye başkanlığına aday gösterilirken, 4 adayın seçim yarışında soyadı tek farklı olan isim de İYİ Parti adayı Emine Bodur oldu.

Kökenleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan ve ilk olarak Of ve çevresine yerleşen Saral ailesi, Soyadı Kanunu'ndan önce 'Sarıalizade' olarak biliniyordu. Kanunla birlikte ailenin bazı mensupları 'Saral' soyadını bazıları ise 'Sarıalioğlu' soyadını kullanıyor.

"Seçimlere idmanlıyız"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve seçimlere aile olarak idmanlı olduklarını belirten Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi muvaffak olmak istiyoruz. Bu amaçla bütün kadrolarımızla sahadayız. Zaten hep sahadaydık. Biz seçimlere idmanlıyız. İnanıyorum ve temenni ediyorum ki Of halkı bundan önceki seçimlerde olduğu gibi desteğini ve teveccühünü bizden esirgemeyecek Recep Tayyip Erdoğan'a, Büyükşehir'de Ahmet Metin Genç'e ve Of'ta da Salim Salih Sarıalioğlu kardeşlerine sahip çıkacaklar. AK Parti kadroları 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın gerçek belediyeciliğin ne olduğunu o yılda başlatarak bir ışık yaktı. O ışığa bütün vatandaşlarımız sahip çıktı" dedi.

"Belki dünyada bir örneği yok"

İlçelerindeki ilk belediye başkanının babasının dedesi olduğuna dikkat çeken Başkan Sarıalioğlu, "Halkımızın kararı bu şekilde teveccüh ediyor. Belki dünyada bir örneği yok. 1874'te belediyemiz kuruldu. İlk belediye başkanı benim babamın dedesiydi. O 52 yıl belediye başkanlığı yaptı. Ben ailemizin ve ilçemizin 14. belediye başkanıyım. Halkımızın teveccühü ve desteği sayesinde onlarla et ve tırnak oluyoruz. Hep birlikte Of ailesi olarak sadece bizim kendi ailemiz değil, biz Of ailesi olarak bütün bir aileyiz. Burada yaşayan herkes bizim kardeşimizdir. O anlayışla hizmet etmeye devam ediyoruz. Sağ olsunlar Oflu hemşirelerimiz destek olduğu sürece hep beraber Of'u kalkındıracağız. İlçemizde gayet medeni, gayet kardeşhane bir seçim yarışı var. Bundan önce nasılsa öyle devam ediyor. Biz yarışı önde bitireceğimize, ipi göğüsleyeceğimize ve AK Parti bayrağını tekrar burca dikeceğimize inanıyorum. Hem de açık ara bunu sahada görüyoruz. Yapılan yatırım ve hizmetler ortada. Devam etmemesi için bir sebep yok. AK Parti bu yarışı önde bitirecek. Diğer aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Salim Salih Sarıalioğlu, Trabzon, Of, Yerel yönetim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Of İlçesi 150 Yıldır Aynı Aile Tarafından Yönetiliyor - Son Dakika

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