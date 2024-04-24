Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç - Son Dakika
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Politika

Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

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31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken yapılan son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Asal Araştırma tarafından 26 ilde yapılan ankette; AK Parti'nin oy oranı yüzde 32.2, CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.5 olarak belirlendi.

24.04.2024 10:31  Güncelleme: 10:36
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllar sonra birinci parti olarak çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Asal Araştırma 26 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ARADAKİ FARK 6 PUAN

Yapılan ankete göre; AK Parti 32.2 ile birinci parti, CHP ise yüzde 26.5 ile ikinci parti oldu. Aynı ankette MHP'nin oy oranı yüzde 9.8, DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9.1, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 5.6, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı ise yüzde 4.5 olarak belirlendi.

İşte anketten çıkan sonuç;

Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

DEM Parti, İYİ Parti, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • elmas bulut: seçimde belli oldu kimin ne olduğu 91 35 Yanıtla
  • yılmaz kapar: Ne utanmaz arlanmaz adamlarsınız ya,24 gün önce millet cevabı vermiş.kalkmıs ankette 6 puan önde falan filan neyin peşindesiniz.cevabi verdiye halk 58 32 Yanıtla
  • side meister optik semih: Chp 1ci parti 28 20 Yanıtla
  • Nok Ta: Ankete ne gerek daha bir kaç kafta önce gerçek bir anket yapıldı. 28 18 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Dem den vazgeçmem 10 32 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: AKP yerel seçimlerde kaldığı yerden hayal kurmaya devam ediyor.. bence AKP'nin kazandığı yerlerde yapılan bir anket çalışması olabilir..esasen buralarda bile AKP'ye oy verdiğine pisma olanlar bile varken.. dedim ya yılmak yok hayale devam... O kadar kendinizden eminseniz en kısa zamanda erken seçim kararı almak zor olmasa gerek... 24 14 Yanıtla
  • osman k: verileri paylaşırken 26 il hangileridir hangi yaş gurubu veya gelir gurubu vs. bilgilerde paylaşılmış olsaydı güzel olurdu. 21 9 Yanıtla
  • Önder Avaz: Duyda inanma 19 6 Yanıtla
  • mert çelik: bıze kımse bırsey sormadı anket gecersız 15 6 Yanıtla
  • kimim ben: işiniz gücünüz algı yaratmak,seçimden 2 gün önce ak partinin oy oranını % 40 demişti bu şirket nolduuuuuuuuu 11 6 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç - Son Dakika
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