Buğday Tanesi, Uluslararası Festivalde En İyi Film Seçildi

Politika

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Uluslararası Asya Talent Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi.

Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı "Buğday Tanesi" filmi, Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Asya Talent Film festivalinde, "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

Bayram'ın hayat mücadelesini ve çektiği zorlukları konu alan film, 112 ülkeden 1150 film arasında mücadele etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "2025 yılının ilk büyük ödülü Buğday Tanesi'ne. Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Asya Talent Film Festivali, 112 ülkenin ve 1150 filmin yarıştığı dev bir organizasyona sahne oldu. Amerika, İspanya, Almanya, Fransa, Avustralya gibi ülkeler, sinema dünyasının büyük sanatçılarıyla festivale katıldı. Bu gurur dolu platformda, Buğday Tanesi filmi 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü. Buğday Tanesi olarak ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2022 yapımı film, dünyanın birçok festivalinden de ödülle dönmüştü.