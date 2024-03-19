İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın İftar Programına Katıldı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın İftar Programına Katıldı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı\'nın İftar Programına Katıldı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfının iftar programına katıldı. Kavuncu, konuşmasında Rumeli camiasıyla olan ilişkisini vurgulayarak, deprem ve kentsel dönüşüm konularının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ziyaret eden Kavuncu, seçim beyannamesinde yer alan başlıkları hatırlattı ve İstanbul'un sorunlarına dair kapsamlı bir veriye sahip olduklarını belirtti.

19.03.2024 23:39  Güncelleme: 23:41
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfının iftar programına katıldı.

Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Kavuncu, Rumeli camiasıyla irtibatını hem İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı hem de milletvekilliği yaptığı dönemlerde hiç koparmadığını söyledi.

Kendisinin de Türkistan'dan göç eden bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Kavuncu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener sizin hemşehriniz, partimizde birçok Rumelili arkadaşımız var. Hepsinden önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşehrilerinin olduğu bu ortamda sizlerle olmak benim için şeref ve mutluluk kaynağıdır." dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin çalışmalarına değinen Kavuncu, 20 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan isimlerin katıldığı programları izlediğinde, orada da deprem ve kentsel dönüşüm konularının adaylara sorulan ilk sorular olduğunu anımsattı.

Kavuncu, 2024 yılında halen aynı konuların konuşulduğunu, deprem ve kentsel dönüşüme yenilikçi yaklaşımlar getirmenin zaruri olduğunu belirtti.

Kavuncu, "Millet sandıkta kararını verecek ama ne olur deprem konusunda tüm adayları zorlayın, sorun ve bu konuda İstanbulluyu tatmin eden, en iyi en güvenilir çözümleri sunan aday kimse ona yönelin. Ben bu adayın kendim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Buğra Kavuncu iftar programının ardından Bayrampaşa'daki Türkiye Bosna Sancak Derneğine ziyarette bulundu.

Dernek yönetici ve üyeleriyle bir süre sohbet eden Kavuncu, buradaki konuşmasında kendisinin de bir Rumeli damadı olduğunu ifade etti.

Türkiye Bosna Sancak Derneğine daha önce de ziyaretlerde bulunduğunu ve çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydeden Kavuncu, "31 Mart'tan sonra sizlere her türlü katkıyı inşallah Saraçhane'den vereceğiz." şeklinde konuştu.

Kavuncu, burada da seçim beyannamesinde yer verdikleri 29 başlık olduğunu, bunlardan en önemlilerinin barınma, ulaşım, sosyal belediyecilik ve göç sorunu olduğunu hatırlattı.

İstanbul'da il başkanlığı yaptığı 4,5 yıllık dönemde kentin 915 mahallesine girdiklerini, yaklaşık 200 bin seçmenle görüştüklerini ve bunların kaydının tutulduğunu anlatan Kavuncu, bu çalışmalar neticesinde ellerinde İstanbul'un sorunlarına dair kapsamlı bir veri olduğunu kaydetti.

Kavuncu, "İstanbul'un sokak sokak, mahalle mahalle sorunlarını biliriz. Bunlarla ilgili de bir yol haritasını o zaman oluşturmuştuk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın İftar Programına Katıldı - Son Dakika

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