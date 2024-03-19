İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı\'nın İftar Programına Katıldı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfının iftar programına katıldı.
Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Kavuncu, Rumeli camiasıyla irtibatını hem İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı hem de milletvekilliği yaptığı dönemlerde hiç koparmadığını söyledi.
Kendisinin de Türkistan'dan göç eden bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Kavuncu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener sizin hemşehriniz, partimizde birçok Rumelili arkadaşımız var. Hepsinden önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşehrilerinin olduğu bu ortamda sizlerle olmak benim için şeref ve mutluluk kaynağıdır." dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin çalışmalarına değinen Kavuncu, 20 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan isimlerin katıldığı programları izlediğinde, orada da deprem ve kentsel dönüşüm konularının adaylara sorulan ilk sorular olduğunu anımsattı.
Kavuncu, 2024 yılında halen aynı konuların konuşulduğunu, deprem ve kentsel dönüşüme yenilikçi yaklaşımlar getirmenin zaruri olduğunu belirtti.
Kavuncu, "Millet sandıkta kararını verecek ama ne olur deprem konusunda tüm adayları zorlayın, sorun ve bu konuda İstanbulluyu tatmin eden, en iyi en güvenilir çözümleri sunan aday kimse ona yönelin. Ben bu adayın kendim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Buğra Kavuncu iftar programının ardından Bayrampaşa'daki Türkiye Bosna Sancak Derneğine ziyarette bulundu.
Dernek yönetici ve üyeleriyle bir süre sohbet eden Kavuncu, buradaki konuşmasında kendisinin de bir Rumeli damadı olduğunu ifade etti.
Türkiye Bosna Sancak Derneğine daha önce de ziyaretlerde bulunduğunu ve çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydeden Kavuncu, "31 Mart'tan sonra sizlere her türlü katkıyı inşallah Saraçhane'den vereceğiz." şeklinde konuştu.
Kavuncu, burada da seçim beyannamesinde yer verdikleri 29 başlık olduğunu, bunlardan en önemlilerinin barınma, ulaşım, sosyal belediyecilik ve göç sorunu olduğunu hatırlattı.
İstanbul'da il başkanlığı yaptığı 4,5 yıllık dönemde kentin 915 mahallesine girdiklerini, yaklaşık 200 bin seçmenle görüştüklerini ve bunların kaydının tutulduğunu anlatan Kavuncu, bu çalışmalar neticesinde ellerinde İstanbul'un sorunlarına dair kapsamlı bir veri olduğunu kaydetti.
Kavuncu, "İstanbul'un sokak sokak, mahalle mahalle sorunlarını biliriz. Bunlarla ilgili de bir yol haritasını o zaman oluşturmuştuk" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın İftar Programına Katıldı - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, basın mensupları ile iftar programında bir araya gelerek 5 yıllık başkanlık dönemi boyunca gerçekleştirdiği projeleri değerlendirdi. Erdem, yaptığı duygusal konuşmada belediye başkanlığı sürecini ve hizmetlerini anlattı. Ayrıca, yapılan anketlerde Nilüfer'de yaşayan vatandaşların yüzde 82'sinin memnun olduğunu belirtti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından kente kazandırılan 15 yeni proje için toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Günel, projelerin kente hayırlı olmasını diledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'ın Belen ilçesinde yaptığı konuşmada, bu vatanın bölünmez bütünlüğü, birliği, dirliği, bayrağı ve ezanı üzerinde siyaset olmaması gerektiğini belirtti. Özhaseki, PKK'lılara yüz verilmemesi ve kafirlerle oturulmaması gerektiğini vurgulayarak, iktidar olma hevesiyle hareket eden bir grubun bu tavrının olduğunu ifade etti. Yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatan Özhaseki, amaçlarının yine hizmet olduğunu söyledi ve CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştirerek algı belediyeciliği yapmakla suçladı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gazetecilerin Kanal İstanbul sorusuna verdiği yanıtta, İstanbul'da deprem riski, sokak hayvanları problemleri ve ulaşım çilesi gibi öncelikli konular olduğunu belirtti. Kurum, Kanal İstanbul'un gündemlerinde olmadığını vurguladı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, basın mensupları ile iftar programında bir araya gelerek 5 yıllık başkanlık dönemi boyunca gerçekleştirdiği projeleri değerlendirdi. Erdem, yapılan tasarruf ve düzenlemelerle borçları azaltırken yatırımları artırdıklarını belirtti. Ayrıca, yapılan anketlerde Nilüfer'de yaşayan vatandaşların yüzde 82'sinin memnun olduğunu ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yerli ve milli sanayi ile teröristlere göz açtırmadıklarını belirtti. Yerlikaya, Iğdır'da yapılan operasyonlar hakkında da bilgi vererek, Türkiye genelinde göreve geldiği süre içinde 22 bin 541 operasyon yapıldığını ve 830 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar programlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Söke Yeni Camii Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. Aydınlılar, Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanesinde hazırlanan lezzetli iftar yemekleri ve bereketli iftar sofraları için Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?