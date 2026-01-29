Başkan Erol'dan Çerçioğlu'na destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Erol'dan Çerçioğlu'na destek

Başkan Erol\'dan Çerçioğlu\'na destek
29.01.2026 20:06  Güncelleme: 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik ifadelerini kınadı. Erol, Çerçioğlu'nun kendi iradesiyle karar aldığını belirterek, siyasi nezaketin önemine dikkat çekti.

Aydın'ın Buharkent İlçe Belediye Başkanı Mehmet Erol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili sözlerine kınama geldi.

Başkan Mehmet Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun kamuoyuna açık şekilde ifade ettiği üzere; siyasi tercihine ilişkin kararını kendi iradesiyle, herhangi bir baskı, tehdit ya da zorlamaya maruz kalmadan almıştır. Bu kararın farklı anlamlara çekilmesini ya da ima yoluyla sorgulanmasını kabul etmiyoruz. Ne yazık ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı ithamkar ve incitici ifadeler, siyasi nezakete de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine de hizmet etmemektedir. Bir belediye başkanının onurunu ve emeğini hedef alan bu dili doğru bulmuyor, açıkça kınıyoruz. Son altı ayda Aydın genelinde temeli atılan ve kısa süre içerisinde başlayacak olan önemli projelerin, bu sert ve ölçüsüz söylemlerin arka planında etkili olduğunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yıllardır Aydın'a hizmet eden, projeleriyle ve çalışmalarıyla kamuoyunun önünde olan bir belediye başkanının kararını 'ima', 'itham' ve 'üstü kapalı suçlamalar' üzerinden tartışmaya açmak, siyaseti gerilim diline hapsetmekten başka bir sonuç doğurmaz. Bizler, farklı siyasi tercihlere saygıyı, kişisel saldırılar yerine hizmetin konuşulmasını savunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik bu haksız söylemlerin karşısında durduğumuzu ve kendisine yöneltilen mesnetsiz ifadeleri kabul etmediğimizi açıkça ifade ediyoruz." - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Mehmet Erol, Özgür Özel, Buharkent, Belediye, Politika, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Erol'dan Çerçioğlu'na destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı
İsrail ordusu alarma geçti Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Korkunç görüntüler Hindistan’da çığ evleri böyle yuttu Korkunç görüntüler! Hindistan'da çığ evleri böyle yuttu

20:50
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
20:15
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
20:01
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
19:59
Van ve Ağrı’da sokaklar karıştı Çok sayıda kişi gözaltında
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 21:03:32. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Erol'dan Çerçioğlu'na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.