Başkan Erol\'dan Çerçioğlu\'na destek

Aydın'ın Buharkent İlçe Belediye Başkanı Mehmet Erol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili sözlerine kınama geldi.

Başkan Mehmet Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun kamuoyuna açık şekilde ifade ettiği üzere; siyasi tercihine ilişkin kararını kendi iradesiyle, herhangi bir baskı, tehdit ya da zorlamaya maruz kalmadan almıştır. Bu kararın farklı anlamlara çekilmesini ya da ima yoluyla sorgulanmasını kabul etmiyoruz. Ne yazık ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı ithamkar ve incitici ifadeler, siyasi nezakete de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine de hizmet etmemektedir. Bir belediye başkanının onurunu ve emeğini hedef alan bu dili doğru bulmuyor, açıkça kınıyoruz. Son altı ayda Aydın genelinde temeli atılan ve kısa süre içerisinde başlayacak olan önemli projelerin, bu sert ve ölçüsüz söylemlerin arka planında etkili olduğunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yıllardır Aydın'a hizmet eden, projeleriyle ve çalışmalarıyla kamuoyunun önünde olan bir belediye başkanının kararını 'ima', 'itham' ve 'üstü kapalı suçlamalar' üzerinden tartışmaya açmak, siyaseti gerilim diline hapsetmekten başka bir sonuç doğurmaz. Bizler, farklı siyasi tercihlere saygıyı, kişisel saldırılar yerine hizmetin konuşulmasını savunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik bu haksız söylemlerin karşısında durduğumuzu ve kendisine yöneltilen mesnetsiz ifadeleri kabul etmediğimizi açıkça ifade ediyoruz." - AYDIN