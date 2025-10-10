Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı

Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı
10.10.2025 13:13  Güncelleme: 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, cuma mesajında alkol şişelerinin yer aldığı bir fotoğrafı kullanarak skandala imza attı. Orpak gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı.

Denizli'de Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, sosyal medya hesabından yaptığı cuma paylaşımında skandala imza attı.

ALKOLLÜ CUMA MESAJI

Belediye başkanı "Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar" ifadelerini kullandığı paylaşımına, Buldan manzarasıyla alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğrafı ekledi.

Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı

FOTOĞRAFI SİLDİ

Orpak'ın paylaşımına tepki yağdı. Tepkilerin ardından Orpak alkol şişelerinin yer aldığı fotoğrafı kaldırarak sadece manzarayı bıraktı.

Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı
Kaynak: İHA

Mehmet Ali Orpak, Yerel Haberler, Sosyal Medya, Politika, denizli, Güncel, Buldan, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mustafa Görmüş:
    Google amcaya sordum akp belediyesiymiş görevden alınacakmı bekliyoruz 10 15 Yanıtla
    ömer özdaş:
    utanmıyomusun yalan söylemeye chp li olduğunu biliyorsun 9 0
    Serdar ÖZÜBEK:
    yanlış ihbar CHP li belediye başkanı M. Ali Orpak. 2 0
  • 423881:
    sığır 20 2 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    fikir neyse zikri de o olur içince herşey güzel olur kafası 6 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Şarabın kalitesi paylaşımdan belli oluyor . 1 1 Yanıtla
  • 2252:
    Kendi ayağına sıkmak dedikleri bu olsa gerek 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde skandal Para karşılığında test sonuçlarını değiştirdiler Devlet hastanesinde skandal! Para karşılığında test sonuçlarını değiştirdiler
Öğretmenlerin artık bu kıyafetleri giymesi yasak Öğretmenlerin artık bu kıyafetleri giymesi yasak
Transferi için soruşturma açılmıştı Osimhen, polise ifade verdi Transferi için soruşturma açılmıştı! Osimhen, polise ifade verdi
AK Parti ve DEM, “Öcalan“ sloganı konusunda ters düştü AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Teneffüste arkadaşlarıyla oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Teneffüste arkadaşlarıyla oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Futbolseverlere müjde Ümit Milli Futbol Takımı’nın maçına girişler ücretsiz Futbolseverlere müjde! Ümit Milli Futbol Takımı'nın maçına girişler ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti
İsrail’den Trump için yapay zekalı ’Nobel’ çağrısı İsrail'den Trump için yapay zekalı 'Nobel' çağrısı
İsrail, esir takası anlaşmasında Filistin’in sembol isimlerinden Bergusi’yi serbest bırakmayacak İsrail, esir takası anlaşmasında Filistin'in sembol isimlerinden Bergusi'yi serbest bırakmayacak

13:46
Okan Buruk için ortaya atılan iddia doğru çıktı
Okan Buruk için ortaya atılan iddia doğru çıktı
13:41
Netanyahu’dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil
13:36
Dursun Özbek’ten bomba Icardi ve Barış Alper sözleri: Bu sene son senesi
Dursun Özbek'ten bomba Icardi ve Barış Alper sözleri: Bu sene son senesi
13:27
Güllü’nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı
12:39
İsrail’in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
12:09
Belgrad Ormanı’nda yasak aşk dehşeti
Belgrad Ormanı'nda yasak aşk dehşeti
12:03
Trump’ın hayalleri suya düştü Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu
Trump'ın hayalleri suya düştü! Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu
11:36
Tanımak neredeyse imkansız Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı
Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı
11:26
MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2025 14:19:00. #7.12#
SON DAKİKA: Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.