Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı

Denizli'de Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, sosyal medya hesabından yaptığı cuma paylaşımında skandala imza attı.
Belediye başkanı "Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar" ifadelerini kullandığı paylaşımına, Buldan manzarasıyla alkol şişelerinin bulunduğu iki fotoğrafı ekledi.
Orpak'ın paylaşımına tepki yağdı. Tepkilerin ardından Orpak alkol şişelerinin yer aldığı fotoğrafı kaldırarak sadece manzarayı bıraktı.
Yorumlar (11)