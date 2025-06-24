Buldan, Önder’i Andı ve Barış Vurgusu Yaptı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde TBMM Başkanvekili olarak seçilmesinin ardından ilk kez Genel Kurul'a başkanlık eden Buldan, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i andı.

Önder'in bir "şifacı" olduğunu söyleyen Buldan, "Bu ülkenin en derin, en çok kanayan yaralarını çok iyi biliyordu ve bu yaralara bir çare olunması için çabalıyordu. Bu nedenle barışa çok inandı. Barışın tarafında durdu. Barış için yürüdü. Çok kıymetli bir barış emekçisiydi." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Buldan, Önder'in barışı nasıl savunduğunun en yakın tanığı olduğunu belirterek, "Kimsenin ölmeyeceği bir barış imkanı için yüreği elinde mücadele verdi. Barışı kendi yaşamından öncelikli tuttu. Kıymetli dostum ve yol arkadaşımdan bu görevi bu şekilde devralmak benim için duygu yüklü, çok ağır bir durum. Fakat onun bıraktığı yerden devam etmek, onun bizlere bıraktığı birlikte yaşam ve barış iradesini sürdürmek için çaba içinde olmak benim için bir onurdur. Bu görev benim için bir makam değil, bir emanettir. Onun barış hayali, benim yolumdur. ve onun anısı yolumuza her daim ışık tutacaktır. Ben dostluğuna, yol arkadaşlığına, demokrasi ve barış mücadelesine omuz verdiği her anına huzurlarınızda sonsuz teşekkürler ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Ben de bu kürsüye vekalet ederken demokratik ilkelere bağlılıkla tarafsız ve eşitlikçi bir tutumla yol alacağım." diyen Buldan, halk iradesinin gerçek manada Parlamento zemininde tecelli etmesi için gayret edeceğini dile getirdi.

Buldan, "bu zorlu süreçte" TBMM'nin üzerine düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmesinin elzem olduğunu ifade ederek, "Bu tarihi sorumluluk için mesai yapmak en büyük temennimdir. Kalıcı bir barış bugün ülkemizin ve yakın bölgenizin tüm Orta Doğu'nun en acil ihtiyacıdır. Bundan hareketle barış ikliminin kalıcılaşması ve demokratik çözüm sürecinin güvenli bir zeminde ilerleyebilmesi için hukuki ve siyasi zeminde atılması gereken temel adımların en önemli adresi tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Yasama çalışmalarının barışa, huzura, eşitlik ve demokrasiye vesile olmasını temennisinde bulunan Buldan, eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'e de Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmasının ardından Buldan, milletvekillerine gündem dışı söz verdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, "Aydın'a yapılan yatırımlar", DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, "Siirt'in sorunları", CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "26 Haziran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a geliş yıl dönümü"ne ilişkin gündem dışı konuştu.