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Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker iması: Benim cebime 10 bin dolar koyan yok - Son Dakika

Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker iması: Benim cebime 10 bin dolar koyan yok

18.11.2021 23:16

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerinden gündem olacak ifadeler kullandı. Kendisine yapılanlardan dolayı kırgın olduğunu belirten Arınç, "Ben şu anda hiç bir resmi sıfatı olmayan biriyim. Fiilen yaptığım iş arabuluculuk, paramı oradan kazanıyorum. Benim hanlarım, hamamların yok. Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor" ifadelerini kullandı.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki Gör Beni serisinin konuğu oldu.

Arınç açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sedat Peker bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar veriyor" sözlerine göndermede bulunarak, "Ben şu anda hiç bir resmi sıfatı olmayan biriyim. Fiilen yaptığım iş arabuluculuk. İhtiyari ve resmi arabuluculuk yapıyorum, paramı oradan kazanıyorum. Benim hanlarım, hamamların yok. Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor. Biz böyle siyaset yaptık. Bu yüzden hamd olsun emekli maaşımızla geçiniyoruz, o da bize bal gibi yetiyor." dedi.

"TELEVİZYONLAR BANA YER VERMİYOR"

Çağlayan'ın "Kırgın mısınız?" sorusunu yanıtlayan Arınç, "Bana yapılanlardan dolayı hem kırgın hem de üzgünüm. 70 yaşındayım ve hala çalışmak zorundayım. Çünkü benim 5-6 yerden maaşım yok. Kendimi Twitter'da ifade ediyorum, çünkü TV'ler bana yer vermiyor" tepkisini gösterdi.

"ERDOĞAN KONUŞURDU, BEN GÖZYAŞI DÖKERDİM"

Arınç sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Başka bir partiye gitmeyi aklıma getirmem. Bu parti bizim ellerimizden doğdu. Ve Tayyip beye, Sayın Erdoğan'a güveniyorum. Aile yaşamını biliyorum inancını biliyorum. Yükselmesini yücelmesini istiyorum. O her zaman meclis grubunda konuşurdu ben de göz yaşı dökerdim. Bu vasiyetle büyümüş insanların bugün birilerine olmadık şeyler söylemesini ben kabul edemiyorum. Eminim bir gün her şey eskiden olduğu gibi çok güzel olacak."

Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker iması: Benim cebime 10 bin dolar koyan yok
Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker iması: Benim cebime 10 bin dolar koyan yok

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Son Dakika Politika Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker iması: Benim cebime 10 bin dolar koyan yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker iması: Benim cebime 10 bin dolar koyan yok - Son Dakika
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