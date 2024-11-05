Bülent Ecevit 18. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bülent Ecevit 18. Yılında Anıldı

Bülent Ecevit 18. Yılında Anıldı

Eski Başbakan Bülent Ecevit, ölümünün 18. yılında Devlet Mezarlığı'nda anma töreniyle yad edildi.

05.11.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİ Başbakan ve CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit, 18'inci ölüm yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Eski Başbakan ve CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'i, ölümünün 18'inci yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililer katıldı. Özgür Özel, 5 Kasım 2006'da hayatını kaybeden Bülent Ecevit'in kabrine çelenk bıraktı, ardından dua edildi.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nın ertesinde yine bu saatlerde genel başkanımızın huzurundaydık. ve şu ifadeleri kullanmıştık; O 1970'lerde dünyadaki siyasi rüzgarları doğru okuyup, Türkiye'deki siyasi atmosferi doğru değerlendirip genç ve güçlü bir kadroyla, Türkiye siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar var etmiş, girdiği iki yerel, iki genel seçimden birinci parti olarak partimizi çıkarmayı başarmış bir genel başkandı. Biz geçen sene bu saatlerde kendisine bunun sözünü vermiştik. ve o sözden aylar sonra ve bugünden aylar önce bir kez daha Sayın Bülent Ecevit'in partisi Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi olmayı başarmıştır. 2'nci yüzyılın ilk yerel seçimlerinde, o gün ona söz verdiğimiz gibi bugün girdiğimiz ilk yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktık. Bundan sonra görevimiz verdiğimiz sözün devamını getirmek, yapılacak ilk genel seçimlerde de hem kendisinin, hem İsmet Paşa'nın, hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yapmaktır" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçtiğini hatırlatan Özel, "O harekata 'işgal' diyenler oldu. O harekatın püskürtüleceğini söyleyenler oldu. O harekatın bir 'zulüm harekatı' olduğunu, Rumlara karşı intikam almaya, kan dökmeye gidildiğini söyleyenler oldu. O günden bugüne Kıbrıs'ta bir çocuğun burnu bile kanamadı. Bir askerin burnu bile kanamadı. Kıbrıs'ta barış sağlandı ve 50'nci yılında onun adaya yolladığı gazilerimizle birlikte oradaydık. Bülent Ecevit dünya siyasetinde damga vurmuş, Türkiye'de siyasetin en önemli isimlerinden bir tanesi olmuş, 'Kara Oğlan' lakabını almış, bir adayı barış adasına çevirmeyi başarmış, zalim altındaki insanları bundan kurtarmış. Kendisine umut bağlayan hiç kimsenin umutlarını boşa çıkarmamış ve nezaketten de hiçbir zaman taviz vermemiş örnek bir devlet adamıdır. Bülent Ecevit'in hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kıbrıs Barış Harekatı, Devlet Mezarlığı, Bülent Ecevit, Özgür Özel, Politika, Kıbrıs, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bülent Ecevit 18. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:29:03. #1.11#
SON DAKİKA: Bülent Ecevit 18. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.