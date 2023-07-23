Bülent Kerimoğlu Kimdir? Hayatı ve Biyografisi - Son Dakika
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Bülent Kerimoğlu Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

23.07.2023 09:53

Bülent Kerimoğlu, 1970 yılında Ardahan'da doğmuştur. Ankara'da eğitimini tamamlayan Kerimoğlu, Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul'da çeşitli hastanelerde çalışan Kerimoğlu, aynı zamanda çeşitli dernek ve vakıflara üyelikleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Kerimoğlu, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Bakırköy Belediye Başkan adayı olmuştur.

Bülent Kerimoğlu kimdir? Dün Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde belediye başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İBB Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kimdir? Merak ediliyor ve internet üzerinde sorgulatılıyor.Peki, Bülent Kerimoğlu kimdir? Bülent Kerimoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? Bülent Kerimoğlu hayatı ve biyografisi!

BÜLENT KERİMOĞLU KİMDİR?

1970 yılında Ardahan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı ve 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1992–1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'nde ihtisas yaptı. Asistanlık döneminde General Medical Council'ın bursu sayesinde 16 ay İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediatric Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi'nde "research fellow" olarak görev yaptı. 10 yıl süreyle İstanbul'un çeşitli hastanelerinde çalıştı.

Bülent Kerimoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Haklarını Koruma Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Lozan Mübadilleri Vakfı üyelikleri bulunuyor. 2010 – 2011 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Sekreterliği yaptı ve aynı zamanda 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 3. Bölge Milletvekili adayı oldu.

Bülent Kerimoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Bakırköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

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