Başkan Çavuşoğlu "Ege\'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi

Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Ege'nin En'leri Ödül Töreninde" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapılan törende, Ege Bölgesi'ndeki 8 Gazeteciler Cemiyeti'nin üyelerinin oylarıyla belirlenen 14 farklı kategoride, 94 kamu kurum ve kuruluş temsilcisi ile gazeteci ödüllendirildi. Törende, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu adına ödülü Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım aldı.

"Denizli halkının ortak emeğinin bir sonucu"

Başkanvekili Ali Marım, Muğla'da düzenlenen törende teslim aldığı ödülü daha sonra Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na makamında takdim etti. Başkanvekili Marım, bu anlamlı ödülün Denizli'de hayata geçirilen hizmetlerin ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Başkan Çavuşoğlu ise ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu başarı, tüm ekip arkadaşlarımızın ve Denizli halkının ortak emeğinin bir sonucudur. Halkımıza hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ