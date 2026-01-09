Başkan Çavuşoğlu "Ege'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Çavuşoğlu "Ege'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi

Başkan Çavuşoğlu "Ege\'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi
09.01.2026 09:45  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen 'Ege'nin En'leri Ödül Töreni'nde, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü. Ödül, Denizli halkının ortak emeği ve belediyecilik anlayışının bir sonucu olarak değerlendirildi.

Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Ege'nin En'leri Ödül Töreninde" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapılan törende, Ege Bölgesi'ndeki 8 Gazeteciler Cemiyeti'nin üyelerinin oylarıyla belirlenen 14 farklı kategoride, 94 kamu kurum ve kuruluş temsilcisi ile gazeteci ödüllendirildi. Törende, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu adına ödülü Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım aldı.

"Denizli halkının ortak emeğinin bir sonucu"

Başkanvekili Ali Marım, Muğla'da düzenlenen törende teslim aldığı ödülü daha sonra Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na makamında takdim etti. Başkanvekili Marım, bu anlamlı ödülün Denizli'de hayata geçirilen hizmetlerin ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Başkan Çavuşoğlu ise ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu başarı, tüm ekip arkadaşlarımızın ve Denizli halkının ortak emeğinin bir sonucudur. Halkımıza hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yerel Haberler, Politika, Denizli, Ege, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Çavuşoğlu 'Ege'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Hindistan’da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İlk kare geldi Fransız yıldız resmen Fenerbahçe’de İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de
Taksicilere “mali cihaz“ zorunluluğu geliyor Taksicilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor

09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 10:20:30. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Çavuşoğlu "Ege'nin En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.