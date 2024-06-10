Bulgaristan'da Türk partisi HÖH ikinci sırada yer aldı - Son Dakika
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Politika

Bulgaristan'da Türk partisi HÖH ikinci sırada yer aldı

Bulgaristan'da yapılan parlamento seçimlerinde Türk partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), ikinci sırada yer aldı. Seçimlerde GERB birinci, PP-DB üçüncü ve Vızrajdane dördüncü oldu. HÖH ayrıca Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de dördüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ın 17 sandalyeli parlamentosuna HÖH'ün de aralarında bulunduğu ilk 6 siyasi partiden vekil gitmesi bekleniyor. Yunanistan'da ise DEB Partisi Batı Trakya'da birinci oldu.

10.06.2024 15:01
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Bulgaristan'da Türk partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), dün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde ikinci sırada yer aldı.

Bulgaristan'da dün Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin yanı sıra genel seçimler de gerçekleştirildi. Oyların yaklaşık yüzde 77'sinin sayıldığı seçimlerde Bulgaristan'da eski Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) yüzde 24,8 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. Türk partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 15,85 oyla ikinci sırada yer alırken, Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı Değişime Devam - Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı yüzde 14,99 ile üçüncü, milliyetçi ve Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi yüzde 14,99 oy oranı ile dördüncü oldu.

HÖH, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 4. oldu

Türklerin kurduğu HÖH Partisi genel seçimlerle aynı gün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de yüzde 12,71 oranında oya ulaşarak dördüncü sırada yer aldı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ilk sırada yer alan GERB yüzde 22,94, ikinci sıradaki PP-DB yüzde 15,28 ve üçüncü sıradaki Vızrajdane (Yeniden Doğuş) de yüzde 14,56 oranında oy aldı.

Her iki seçimde de katılım oranı rekor düzeyde düşüş yaşarken, oranın yaklaşık yüzde 30 olduğu aktarıldı.

Bulgaristan'ın 17 sandalyeye sahip olduğu parlamentoya Türk partisi HÖH'ün de aralarında bulunduğu ilk 6 siyasi partiden vekil gitmesi bekleniyor.

Yunanistan'da DEB Partisi Batı Trakya'da birinci oldu

Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi (DEB), Batı Trakya'da 3 ilden ikisinde ilk sırada yer aldı. Oyların neredeyse tamamının sayılmasıyla birlikte Batı Trakya Türklerinin desteklediği DEB Partisi, Rodop'ta yaklaşık yüzde 36, İskeçe'de ise yaklaşık yüzde 27 oy oranıyla birinci parti oldu. DEB Partisi'nin İskeçe'de ülkenin neredeyse tamamında kazanan Yeni Demokrasi partisinin yaklaşık 2 katı oy alması dikkat çekti. - SOFYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bulgaristan'da Türk partisi HÖH ikinci sırada yer aldı - Son Dakika

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