İzmir, Aydın ve Manisa'da Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti

Bulgaristan'daki erken genel seçimi için İzmir, Manisa ve Aydın'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları, sandık başına gitti.

İzmir'de ikamet eden Bulgaristan vatandaşları, saat 07.00 itibarıyla kent genelindeki 18 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Bornova Temsilcisi Nihat Yağbasan, yoğunluğun yaşandığı Bornova Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde AA muhabirine, hükümetin kurulamaması nedeniyle yeniden sandık başına gittiklerini belirtti.

İzmir'de 33 bin 600 civarında çoğunluğu çifte vatandaş Bulgaristan göçmeni seçmenin bulunduğunu ifade eden Yağbasan, "Vatandaşlarımız akın akın geliyorlar. Geçen seçimde 12 sandık vardı İzmir'de, şu anda 18 sandık var. Bu kez sandık sayısının artması sayesinde rakamın daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

"20 bin civarı katılım bekliyoruz"

Bulgaristan'daki seçimlere katılan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Ege Bölgesi Temsilcisi İsmail Vatansever ise son 1 sene içinde 4. kez sandık başına gittiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Türklerin yoğun olduğu partiyi temsil ediyorum. İzmir'de 18 sandığımız var. Bornova, Gaziemir, Buca, Menderes, Urla, Seferihisar ve Aliağa'da sandıklarımız var. Vatandaşlar demokratik haklarını kullanıyor. Katılım oranı gayet iyi, her şey normal. Bir sıkıntımız yok. Seçim süreci devam ediyor. İnşallah bizim toplum için hayırlısı olur. Altı ay önceki seçimde 14 bin 700 seçmenimiz oy kullandı. Bu seçimde 20 bin civarı katılım bekliyoruz. İnşallah iyi katılım olur, bizim vatandaşlarımız duyarlı olur, demokratik haklarını kullanır."

"İnşallah seçim tekrarlanmaz, bu oylarla iş biter"

Oğluyla oy kullanmaya gelen Selver Akat ise şöyle dedi:

"Demokratik hakkımı, vatandaşlık görevimi yerine getirmeye geldim. Oyumu kullandım, milletimize, devletimize hayırlı olur inşallah. Tek ümidim var inşallah seçim tekrarlanmaz bu oylarla bu iş biter. Bulgaristan'ın geleceği için faydalı olabilecek bir seçim olur ve işini layıkıyla yerine getirecek bir hükümet gelir. Bize de inşallah faydası olur diye ümitle gelip oyumuzu kullandık."

Öte yandan Manisa'da 3 ve Aydın'da 2 sandıkta vatandaşlar oylarını kullandı.

Sandıklar saat 20.00'de kapanacak.