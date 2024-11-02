Burcu Köksal'dan CHP Mitingine Katılmama Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Burcu Köksal'dan CHP Mitingine Katılmama Açıklaması

Burcu Köksal\'dan CHP Mitingine Katılmama Açıklaması

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'nin destek mitingine katılmamasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Köksal, kararlarını yalnızca halkıyla birlikte alacağını belirtti ve sorgulayanları eleştirdi.

02.11.2024 19:39  Güncelleme: 19:46
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklanan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için yaptığı destek mitingine katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere, "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım" dedi.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve ardından yerine kayyum atanması sonrası CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda belediye başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı bir halk buluşması gerçekleştirdi.

Gözlerin çevrildiği buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı.

"Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir"

Başkan Köksal, mitinge katılmaması sonrası kendisi ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yapan Başkan Köksal, "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun gazi Meclis'e çağrılmasına 'aman beni görevden alırlar' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Burcu Köksal, Politika, Belediye, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Burcu Köksal'dan CHP Mitingine Katılmama Açıklaması - Son Dakika

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