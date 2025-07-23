Burcugül Çubuk'tan Cezaevlerine Eleştiri

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, yüksek güvenlikli cezaevleri ve "S tipi" hapishanelerin kapatılması gerektiğini savundu.

Çubuk, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yüksek güvenlikli cezaevleri ve "S tipi" hapishanelerde hak ihlallerinin giderek arttığını iddia etti.

İnsan Hakları Derneği Hapishaneler Komisyonu tarafından bu cezaevleriyle ilgili hazırlanan rapordan bölümler paylaşan Çubuk, burada tutuklu bulunan ağırlaştırılmış müebbet, müebbet, sürekli hapis cezası alanlar ve tutukluların büyük bir kısmının tek kişilik hücrelerde, çok az bir kısmının ise 3 kişilik odalarda tutulduğunu öne sürdü.

Çubuk, bu hapishanelerin pek çok işkence ve hak ihlalinin adresi olmaya devam ettiğini ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi tutsakları doğrudan hedef alan bu cinayet kuyuları başta olmak üzere, bu tip hapishanelerin kapatılması gerekmektedir. Ayrıca 'kuyu tipi' hapishanelerden çıkarılmak için hem kendileri hem de yoldaşları için süresiz açlık grevi eylemi yapan devrimcilerin talepleri kabul edilmeli, 'kuyu tipi' hapishaneler ivedilikle kapatılmalıdır. 'Kuyu tipi' hapishaneler bu ülkeye Amerika'dan ithal edildi ve orada da nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz. Bunlar ölümhanelerdir. 2020'den bu yana yaklaşık 94 mahpusun hapishanelerde öldüğü bilinmekte fakat ne kadarının 'kuyu tip'lerinde öldüğü bilinmemektedir."