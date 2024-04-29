Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'li belediye başkanlarını ağırladı - Son Dakika
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Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'li belediye başkanlarını ağırladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP\'li belediye başkanlarını ağırladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'li belediye başkanlarını ağırladı ve tüm ilçelerde eşit ve adil yönetim anlayışı uygulayacaklarını söyledi.

29.04.2024 16:30  Güncelleme: 16:35
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Bursa Büyükşehir Beldiye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'li belediye başkanlarını ağırladı. Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, "tüm ilçelerimizde eşit ve adil yönetim anlayışı uygulayacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen ilçe belediye başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Binası'nda gerçekleşen ziyarete Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş katıldı.

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm ilçelere yatırımları ve desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Mustafa Bozbey, "Cumhuriyet Halk Partisinden seçilmiş çok değerli belediye başkanlarımız ve il başkanımızla ziyarete geldiler. Onlarla hem ilçelerimizin sorunlarını aynı zamanda da Bursa'nın sorunlarının değerlendirmesini yaptık. Belediye başkanlarımız 6 ilçede sorumlu olduklarından 6 ilçenin de o güzel insanlarının da gülümsemesine katkı sağlayacaklar, projeleriyle çocukların, gençlerin, kadınların, her yaşta insanın da gülümsemesini sağlayacaklar. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanındayız, destekçisiyiz. Tüm ilçelerde eşit ve adil bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizi hep söyledik, söylüyoruz. Arkadaşlarımızla da aynı şeyi paylaştık. Tüm ilçelerimize yatırımlarımızı desteklerimizi ve oradaki projelerimizi yaparak tüm Bursa'nın hep beraber gülümsemesini sağlayacağız" diye konuştu.

Ziyaretin ardından ilçe belediye başkanları, Başkan Bozbey'e çeşitli hediyeler verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'li belediye başkanlarını ağırladı - Son Dakika

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