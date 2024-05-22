Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Bozbey, ilçe ziyaretleri çerçevesinde İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti.

Ziyarette, İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları değerlendirildi. İnegöl'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarla ilgili vatandaştan gelen şikayetlerin de ele alındığı toplantıda, yeni dönemin yol haritaları da paylaşıldı. - BURSA