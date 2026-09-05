Bursa Çevre Otoyolu ücretsiz kalmaya devam edecek, Bakan Uraloğlu açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayollarının yaptığı Bursa Çevre Otoyolu'nun özelleştirme kapsamına alınsa dahi kesinlikle ücretli olmayacağını bildirdi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da otoyolun mevcut statüsüyle vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Çevre Otoyolu tartışmalarına noktayı koydu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayollarının kendi yaptığı bu yolun özelleştirme kapsamına alınsa dahi kesinlikle ücretli olmayacağını bildirdi.
Davut Gürkan, "Bursa Çevre Otoyolu mevcut statüsüyle vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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