Bursa Çevre Otoyolu ücretsiz kalmaya devam edecek, Bakan Uraloğlu açıkladı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Çevre Otoyolu tartışmalarına noktayı koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayollarının kendi yaptığı bu yolun özelleştirme kapsamına alınsa dahi kesinlikle ücretli olmayacağını bildirdi.

Davut Gürkan, "Bursa Çevre Otoyolu mevcut statüsüyle vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.