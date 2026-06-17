Bursa'da 24 Yılda Öğretmen Sayısı 2,5 Kat Arttı - Son Dakika
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Bursa'da 24 Yılda Öğretmen Sayısı 2,5 Kat Arttı

17.06.2026 17:16
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bursa'daki öğretmen sayısının 2002'den bu yana 42 bin 917'ye yükseldiğini açıkladı.

'24 YILDA ÖĞRETMEN SAYISI 2,5 KAT ARTTI'

Bursa programı kapsamında, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bursa'daki okul derslikleriyle ilgili verileri paylaşan Bakan Tekin, "2002-2003 eğitim öğretim yılında Bursa'da, toplam 16 bin 568 öğretmenimiz varmış. Şu an an itibarıyla Bursa'da 42 bin 917 öğretmenimiz var. Yaklaşık olarak 2,5 kat öğretmen sayısı artmış durumda. Bunun istatistiklere yansıması da şöyle; ilkokul ve ortaokulda biliyorsunuz o tarihte ilköğretim okulu olarak geçiyordu, ilköğretim okullarında öğretmen başına düşen öğrenci sayımız 30'muş. Bir öğretmenin ortalaması 30. Şu anda ilkokullarda 19, ortaokullarda ise 14. Bu bizim açımızdan çok önemli bir gösterge. Bir başka konu 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Bursa'da çocuklarımız toplam 9 bin 488 sınıf, biraz önce söylediğim 16 bin öğretmenimiz için 9 bin 488 sınıfta ders anlatıyormuş. Şu an 25 bin 407 dersliğimiz var" dedi.

'PEDAGOJİK VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERLE REVİZE ETTİK'

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında öğretim programlarının da revize edildiğini belirten Tekin, "Bunu şimdi geldiğimiz noktada başka bir boyuta taşımak istiyoruz. Şu anda gerek dünyadaki egemen söylem gerekse bu egemen söylemin toplumsal anlamda yaygınlaştırıldığı iletişim araçları, sosyal medya başta olmak üzere bunlarla birlikte çocuklarımızın hem eğitim-öğretim hayatı farklı bir boyuta kavuşmuş oldu hem de bizi biraz rahatsız eden bazı konular, işte sosyal medya üzerinde milli ve manevi değerlerinden uzaklaşan, vatanseverlik gibi, sosyal anlamda yardımlaşma, dayanışma gibi bizi biz yapan değerlerden uzaklaşan bir gençlikle beraber biz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programlarımızı hem çağın ihtiyaç duyduğu pedagojik ve teknolojik yeniliklerle bezenmiş bir biçimde revize ettik" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR ARTIK BİLGİYE ERİŞMEDE SIKINTI YAŞAMIYORLAR'

Çocukların bilgiye erişmelerinde sıkıntı yaşanmadığını sadece nasıl kullanmaları gerektiğinde sorun olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Kabaca şöyle söyleyebilirim size. Eski programlarımız dünyada artık terk edilmişti. Çünkü eski programlar, eski müfredatımız bilgi vermek üzerine kurgulanmış. Çocuklarımıza ne kadar çok bilgi verirsek, o kadar iyi. Hep bilgi verelim. Ama dünya başka bir yere evrildi. Dünya diyor ki; çocuklar artık bilgiye erişmede sıkıntı yaşamıyorlar ama bilgiyi ne için ve nasıl kullanacakları konusunda sıkıntı var. Dünyada gelişmiş ülkeler eğitim öğretim programlarını bilgi vermekten, bilgileri beceriye dönüştürmeye, bilgiyi beceriye dönüştürecek programlara, müfredatlarını değiştirdiler. Bizim de bunu yapmamız gerekiyordu. Bu bir zorunluluk. Bu yeni ortaya çıkan bir şey değil" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bursa'da 24 Yılda Öğretmen Sayısı 2,5 Kat Arttı - Son Dakika

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