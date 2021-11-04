Bursa'da yarın iki bakan temaslarda bulunacak - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın Bursa'da olacak.

Birtakım programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın Bursa'ya gelecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in saat 9.00'da Bursa Valiliğinde başlayacak olan programı öğle 12.00'de Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde lansmanı yapılacak olan Covid-19 Antijen Test Kiti tanıtımıyla son bulacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise bir otelde Mimar ve Mühendisler ile buluşup akşam saat 20'de Birlik Vakfı Bursa Şubesinde gerçekleşecek olan 2023'e doğru Türkiye'nin Enerji Hamlesi Cuma Meclisi oturumuna katılacak. - BURSA